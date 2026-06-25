Detuvieron a un hombre en un episodio de violencia familiar

Un hombre de 69 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en nuestra ciudad, en el marco de un episodio de violencia familiar registrado en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Maciá al 4700.

La intervención fue realizada por personal del Comando Radioeléctrico, que acudió al lugar tras un aviso de la Central de Emergencias 911 por una situación conflictiva en el ámbito familiar.

En el domicilio, los efectivos fueron recibidos por una mujer de 65 años, quien relató que se encontraba junto a su hijo cuando llegó su expareja, quien aún residiría en la vivienda. Según su testimonio, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad e intentó retirar distintos elementos del inmueble con la presunta intención de venderlos para comprar bebidas alcohólicas.

En ese contexto, habría desconectado una garrafa de la cocina e intentado retirarla del lugar, acción que fue impedida por la mujer. La situación derivó luego en insultos y gritos, lo que motivó el llamado a la policía.

Ante el cuadro descripto, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.