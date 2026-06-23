El dólar oficial volvió a subir y ya recuperó los niveles de comienzos de año

El dólar oficial volvió a subir este martes y alcanzó su valor más alto desde enero, en una jornada en la que completó seis ruedas consecutivas de alzas y profundizó la tendencia alcista que viene mostrando durante junio.

La cotización mayorista cerró en $1.471,50, tras avanzar $10 respecto de la jornada anterior, mientras que en el acumulado del mes registra un incremento de 63,50 pesos, equivalente al 4,5%.

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial prácticamente recuperó toda la baja que había mostrado durante los primeros meses del año y regresó a valores similares a los observados a comienzos de enero.

En el segmento minorista, el dólar cerró en $1.490 para la venta en el Banco Nación, también en su nivel más elevado desde mediados de enero. En tanto, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se ubicó en $1.491,13.

La tendencia alcista también se reflejó en las cotizaciones paralelas. El dólar blue avanzó hasta $1.505, mientras que el dólar MEP y el contado con liquidación registraron subas superiores al 1%.

Analistas del mercado vinculan parte de este comportamiento con factores externos que impactan sobre las monedas de la región, aunque destacan que la suba se mantiene dentro de parámetros considerados ordenados y lejos del límite superior establecido por el esquema de bandas cambiarias.

Por otra parte, el mercado sigue atento a la evolución del segundo semestre, período en el que históricamente disminuye el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador una vez finalizada la cosecha gruesa.

Mientras tanto, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado y extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. En la última jornada adquirió 50 millones de dólares y acumula compras netas por más de 10.900 millones de dólares en lo que va de 2026