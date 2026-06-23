Con el primer puesto asegurado, Argentina ya tiene día, hora y sede para su cruce de dieciseisavos

La Selección argentina ya tiene definido su calendario para el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026. Tras asegurarse el primer puesto del Grupo J, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará los 16avos de final el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

El conjunto albiceleste se garantizó el liderazgo de la zona luego del triunfo por 2-0 sobre Austria y la posterior victoria de Argelia frente a Jordania, resultado que dejó sin posibilidades de alcanzar la cima a sus perseguidores.

Con la clasificación y el primer lugar ya asegurados, Argentina afrontará el próximo sábado 27 de junio su último compromiso de la fase de grupos ante Jordania, en Dallas. El encuentro le permitirá al cuerpo técnico administrar cargas y evaluar posibles variantes de cara a los cruces decisivos.

En los 16avos de final, el vigente campeón del mundo se medirá con el segundo clasificado del Grupo H, una zona que todavía permanece abierta y que tiene como protagonistas a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La definición de ese grupo llegará el viernes 26 de junio, cuando se jueguen en simultáneo los encuentros entre Uruguay y España, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita. Recién entonces quedará confirmado el rival de la Albiceleste.

Además, el primer puesto le permitió a Argentina conocer parte de su recorrido en el cuadro del certamen. En caso de superar los 16avos, volverá a presentarse el martes 7 de julio, en Atlanta, por los octavos de final.

Con dos victorias en sus primeras presentaciones y el liderazgo asegurado, el seleccionado argentino ya tiene marcado en el calendario el inicio de la etapa decisiva del Mundial: viernes 3 de julio, en Miami, ante el escolta del Grupo H.