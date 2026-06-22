El Municipio informó que no hay personas en situación de calle y puso en marcha el operativo invernal de asistencia

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó este lunes que actualmente no se registran personas en situación de calle por falta total de alternativas habitacionales, al presentar el operativo de asistencia nocturna que funcionará durante toda la temporada invernal.

El dispositivo comenzó a operar este domingo 21 de junio y permanecerá activo hasta el 20 de septiembre en el SUM Libertad, ubicado en Cibils y Almaraz. Allí se brinda asistencia a personas que requieran resguardo durante las noches de bajas temperaturas, con acceso a duchas, elementos de higiene personal, cena caliente, espacios de recreación, descanso seguro y desayuno.

Según informó el Municipio, los relevamientos realizados por equipos de Acción Social, Policía Municipal y funcionarios municipales no detectaron casos de personas que permanezcan en la vía pública por carecer completamente de opciones habitacionales.

De acuerdo con el comunicado oficial, las situaciones identificadas corresponden a personas que cuentan con vínculos familiares o posibilidades de alojamiento, aunque por diferentes circunstancias personales optan por permanecer en la calle. El Ejecutivo remarcó además que el ingreso al dispositivo de asistencia es estrictamente voluntario.

El operativo cuenta con presencia policial y acompañamiento de equipos interdisciplinarios, mientras que paralelamente se realizan recorridas nocturnas para identificar y asistir a personas que puedan necesitar ayuda durante el invierno.

Por último, el Municipio recordó que quienes conozcan personas que requieran asistencia pueden comunicarse con la Policía Municipal (4746048) o con el área de Acción Social (342 406 6184).