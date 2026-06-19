Palo Oliver: “Si se puso en riesgo la salud de la población, se puede discutir la destitución del intendente”

Por Santotomealdía



El diputado provincial y ex intendente de nuestra ciudad, Fabián Palo Oliver, realizó este viernes fuertes declaraciones sobre la situación de la Cisterna Luján Oeste y advirtió que, si se comprueba que se ocultó información y puso en riesgo la salud de la población, “se puede discutir la destitución del intendente”.

Las afirmaciones se producen luego de que la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobara un pedido de informes impulsado por el propio legislador para conocer en detalle los controles realizados por el ENRESS desde la puesta en funcionamiento de la cisterna, así como las observaciones técnicas efectuadas y las eventuales medidas correctivas adoptadas.

Este viernes, en una entrevista con Nova al Día, Palo Oliver sostuvo que “si se habilitó la distribución a los vecinos sin tener garantizado el sistema de cloración, es muy grave porque se puso en riesgo la salud de la población”, y remarcó que es necesario determinar si existió un ocultamiento de información por parte de las autoridades responsables.

Pedido de informes y responsabilidades

El legislador explicó que el objetivo de la iniciativa aprobada en la Legislatura es acceder a todos los controles realizados por el organismo regulador desde que la cisterna comenzó a operar. “Estamos pidiendo todos los informes, observaciones y recomendaciones que haya realizado el ENRESS para valorar si realmente se ocultó información y si ese eventual ocultamiento puso en riesgo la salud de la población”, señaló.

Palo Oliver afirmó que, de confirmarse las versiones que trascendieron en los últimos días respecto del funcionamiento de la cisterna, la situación sería de extrema gravedad. “Son causales para destituir un intendente si tomó una decisión tan irresponsable como ocultar información y distribuir agua sin el sistema de cloración”, expresó durante la entrevista.

No obstante, aclaró que primero deben conocerse los informes oficiales y determinarse con precisión qué ocurrió y quiénes fueron los responsables de las decisiones adoptadas.

Posibles consecuencias institucionales

Consultado sobre los pasos a seguir, el ex intendente sostuvo que, además de las responsabilidades políticas, podrían existir otras derivaciones. “Si realmente fue así, amerita hasta una denuncia penal”, afirmó.

En ese sentido, explicó que cualquier eventual proceso vinculado a una destitución corresponde al ámbito institucional local. “Si hay que avanzar en un sistema de destitución, esa es una tarea de los concejales de la ciudad”, indicó.

Críticas al ENRESS

Durante la entrevista, Palo Oliver también cuestionó el accionar del organismo de control y consideró que, ante una situación que pudiera afectar la salud pública, la información debió haberse conocido con mayor rapidez.

Según planteó, si existían observaciones vinculadas a la calidad del agua distribuida, el ENRESS no debía limitarse únicamente a informar al Municipio, sino también garantizar que otros organismos institucionales tomaran conocimiento de la situación. “Si estaba en riesgo la salud de la población, el ENRESS estaba obligado también a dar esa información”, sostuvo.

Mientras se aguarda la respuesta oficial al pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados, el legislador insistió en la necesidad de esclarecer qué ocurrió durante la puesta en funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste y si existieron decisiones que pudieron afectar la calidad del agua distribuida a los vecinos.