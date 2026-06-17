Dos mujeres detenidas por agredir a otra en una verdulería

Dos mujeres de 28 y 47 años fueron aprehendidas en Santo Tomé luego de ser acusadas de agredir físicamente a una joven de 26 años en un comercio ubicado en la zona de Sarmiento y Córdoba.

El hecho se registró el lunes, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé fue comisionado por la central de emergencias 911 ante una denuncia por una agresión.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varias personas manteniendo una discusión y entrevistaron a una de las partes involucradas. Según manifestó la víctima, que se encontraba en su lugar de trabajo, dos mujeres se presentaron en el comercio y la atacaron físicamente debido a conflictos de vieja data.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de las dos sospechosas, de 28 y 47 años, quienes fueron trasladadas a sede policial.

Las mujeres detenidas fueron trasladadas a la Comisaría 12da.

La intervención quedó a cargo de la Comisaría Distrito 12 y las actuaciones fueron encuadradas provisoriamente como lesiones leves dolosas.