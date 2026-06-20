Secuestraron droga y detuvieron a tres personas en un importante operativo por microtráfico

Tres personas fueron detenidas y una importante cantidad de estupefacientes fue secuestrada en el marco de dos allanamientos realizados en nuestra ciudad y en Santa Fe, en investigaciones vinculadas con la venta de drogas al menudeo.

El procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda ubicada en Roverano al 2400, donde efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron una de las requisas ordenadas por la Justicia. En simultáneo, se realizó otro allanamiento en una casa situada en calle Berutti, entre León Ponce y Fray Santa María de Oro, en barrio Los Troncos de la capital provincial.

Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar, en el marco de investigaciones llevadas adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dentro de los lineamientos de su política de persecución penal.

Celulares, droga fraccionada para su venta y dinero, entre los elementos secuestrados por la policía.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer. Además, los agentes secuestraron 96,3 gramos de cocaína fraccionados en 402 dosis, más de dos kilos de anfetamina, dos plantas y casi 30 gramos de marihuana, además de dos balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

También fueron incautados ocho teléfonos celulares, un posnet, un cuaderno con anotaciones y 542.300 pesos en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar el grado de participación de los detenidos y profundizar las líneas investigativas abiertas a partir de los procedimientos.