En el acto por el Día de la Bandera, Pullaro reclamó “que los recursos vuelvan en infraestructura”

Con la presencia del presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, Rosario fue escenario este sábado de los actos centrales por el Día de la Bandera, al cumplirse el 206° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. La jornada tuvo como uno de sus momentos más destacados la tradicional promesa de lealtad realizada por miles de alumnos de cuarto grado llegados desde distintos puntos del país.

Las actividades se desarrollaron frente al Monumento Nacional a la Bandera y reunieron a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, delegaciones escolares y vecinos. Participaron además la vicepresidenta Victoria Villarruel y miembros del gabinete nacional.

En el acto oficial, Pullaro reivindicó la figura de Belgrano y destacó su visión sobre la educación y el desarrollo. El mandatario sostuvo que el creador de la bandera "no pertenecía a un bando, sino a la causa de la patria" y afirmó que concebía a la educación como una herramienta fundamental para garantizar la libertad y el futuro de la sociedad.

El gobernador también hizo referencia a la situación de Rosario y señaló que los índices de violencia se redujeron durante los últimos dos años. Según afirmó, la baja en los homicidios y otros delitos es producto del trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. Además, defendió la inversión en infraestructura y remarcó la necesidad de que los recursos generados por las provincias regresen al interior del país en obras que impulsen el desarrollo productivo.

En ese sentido, el mandatario reclamó: “necesitamos que, en este país federal, los recursos vuelvan en infraestructura para encender el motor del interior productivo”.

Por su parte, el presidente Milei definió a la bandera como "el símbolo que une y representa al pueblo argentino" y sostuvo que Belgrano fue un hombre comprometido con la educación y el progreso. En tanto, Javkin destacó la recuperación de Rosario tras los momentos más críticos vinculados a la inseguridad y atribuyó los avances a la tarea conjunta entre las distintas administraciones.

Más tarde, el protagonismo pasó a manos de los estudiantes. Miles de niños y niñas de cuarto grado provenientes de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera en el Monumento.

Durante esa ceremonia, Pullaro dio la bienvenida a las delegaciones y sostuvo que la enseña nacional "unifica a los argentinos, brinda identidad y demuestra que cuando el pueblo trabaja unido siempre puede salir adelante". El gobernador también convocó a mantener vigentes los valores que inspiraron a Belgrano.

Javkin, por su parte, recordó que durante toda la semana miles de alumnos visitaron el Monumento para participar de las ceremonias y destacó el significado que tiene para Rosario recibir a estudiantes de distintas provincias en el lugar donde Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina a orillas del río Paraná.

Las actividades por el Día de la Bandera se extendieron desde el miércoles y culminaron este sábado con el acto central y la participación de las delegaciones escolares, en una de las celebraciones cívicas más tradicionales del país.

