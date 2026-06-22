Doblete de Mbappé y clasificación: Francia no tuvo piedad ante Irak

Francia derrotó 3-0 a Irak en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con un nuevo doblete de Kylian Mbappé, la selección gala sumó su segunda victoria consecutiva y se aseguró un lugar en la próxima instancia del certamen.

El delantero francés volvió a ser la gran figura de su equipo y se sumó a la lista de estrellas que están dejando su huella en la Copa del Mundo. La victoria se completó con un tanto de Ousmane Dembélé, que selló el resultado frente a un rival que quedó al borde de la eliminación.

Francia logró abrir el marcador durante la primera etapa y parecía tener el partido bajo control. Sin embargo, en el entretiempo una tormenta eléctrica obligó a activar el protocolo de seguridad de FIFA y el inicio del complemento sufrió una prolongada demora.

Una vez reanudado el encuentro, el conjunto dirigido por Didier Deschamps mantuvo la intensidad y amplió rápidamente la diferencia. A los nueve minutos del segundo tiempo, Mbappé aprovechó un error defensivo de Irak y anotó su segundo gol de la tarde, encaminando definitivamente la victoria francesa.

Con el resultado prácticamente definido, Francia administró la ventaja y terminó cerrando una nueva actuación convincente para quedarse con los tres puntos.

Con seis unidades, el seleccionado europeo ya aseguró su clasificación y en la última fecha protagonizará un atractivo duelo frente a Noruega, que también llega clasificada y con la posibilidad de quedarse con el primer puesto del Grupo I.

Por su parte, Irak acumuló su segunda derrota por goleada en el torneo y quedó muy comprometido en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.