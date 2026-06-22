Con un doblete de Haaland, Noruega venció a Senegal y avanzó a los 16avos de final

Noruega derrotó 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se convirtió en uno de los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La gran figura del encuentro volvió a ser Erling Haaland, que marcó un doblete y fue determinante para que su selección asegurara el pasaje a la próxima ronda.

La selección europea consiguió una victoria trabajada ante un rival que peleó hasta el final, pero que quedó muy comprometido en sus aspiraciones de clasificación. Con este resultado, Noruega alcanzó los seis puntos y en la última fecha disputará un mano a mano con Francia para definir quién se queda con el primer puesto del Grupo I.

El primer gol llegó a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Marcus Pedersen aprovechó un grave error defensivo de Senegal y abrió el marcador para los noruegos.

Ya en el complemento apareció la figura de Haaland, que amplió la ventaja y comenzó a encaminar el triunfo de su equipo. Senegal reaccionó por intermedio de Ismaila Sarr, que marcó por duplicado para mantener con vida a los africanos y poner suspenso en el resultado.

Sin embargo, el delantero del Manchester City volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su segundo gol de la noche y sentenciar el 3-2 definitivo en favor de Noruega.

Con la clasificación ya asegurada, los europeos cerrarán la fase de grupos frente a Francia, en un partido que definirá el liderazgo de la zona. Por su parte, Senegal quedó obligado a ganar en la última jornada frente a Irak y depender de otros resultados para mantener sus chances de avanzar.