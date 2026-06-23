Argelia venció a Jordania y Argentina se aseguró terminar primera en su grupo

Argelia consiguió este lunes una victoria clave al derrotar por 2 a 1 a Jordania en San Francisco, un resultado que lo dejó muy cerca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y que, además, le aseguró a la Selección argentina el primer puesto del Grupo J.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic debió remontar un partido que comenzó cuesta arriba. Jordania se adelantó en el marcador a los 35 minutos del primer tiempo por intermedio de Mahmoud Al-Rashdan, que aprovechó una de las pocas oportunidades generadas por el seleccionado asiático.

Durante gran parte del encuentro, Argelia tuvo el control de la pelota pero mostró dificultades para generar situaciones claras. Recién en el complemento logró trasladar ese dominio al área rival y encontrar la reacción necesaria para revertir el resultado.

La igualdad llegó a los 23 minutos del segundo tiempo gracias a un cabezazo de Nadir Benbouali, tras un tiro de esquina desde la derecha. Más tarde, a los 37, otro envío aéreo derivó en una serie de rebotes que fueron aprovechados por Amine Gouiri, encargado de marcar el 2-1 definitivo.

Uno de los futbolistas más destacados del conjunto africano fue Ibrahim Maza, el joven mediocampista de 20 años nacido en Alemania, que aportó movilidad y profundidad en ataque y fue clave en la remontada.

Con este triunfo, Argelia se mantiene con chances concretas de avanzar de ronda, mientras que Jordania quedó sin posibilidades matemáticas de clasificación y se convirtió en el primer eliminado del grupo.

El resultado también benefició a la Selección argentina, que se aseguró el primer lugar de la zona independientemente de lo que ocurra en la última fecha. El equipo de Lionel Scaloni cerrará su participación en la fase de grupos justamente ante Jordania, mientras que Argelia buscará sellar su clasificación a los 16avos de final.