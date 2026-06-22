Messi hizo historia y metió a Argentina en la próxima ronda del Mundial

La Selección Argentina derrotó este domingo 2 a 0 a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a una nueva actuación estelar de Lionel Messi, autor de los dos goles del encuentro.

Con este doblete, el capitán argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, agregando otro capítulo memorable a una carrera repleta de récords.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni presentó una sola modificación respecto del debut ante Argelia, con el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.

Messi falló un penal, pero tuvo revancha

Argentina asumió el protagonismo desde el comienzo y a los tres minutos tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador. Lautaro Martínez fue derribado dentro del área y, tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó penal.

Messi se hizo cargo de la ejecución, pero su remate se fue desviado.

Lejos de sentir el impacto, el capitán siguió siendo el jugador más peligroso de la cancha y tuvo una nueva ocasión clara a los 19 minutos, aunque David Alaba logró evitar el gol cuando el rosarino ya se preparaba para definir.

La revancha llegó a los 38 minutos. Tras una jugada colectiva iniciada por el propio Messi y una inteligente intervención de Thiago Almada, el capitán definió junto al palo para establecer el 1 a 0 y convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

MESSI ES RÉCORD: EL MÁXIMO GOLEADOR



El capitán de Argentina puso el 1 a 0 ante Austria y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/VOSm3F9KCd — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Argentina supo sufrir y lo liquidó en el final

En el inicio del complemento, la preocupación pasó por Cristian Romero, que sufrió un golpe en una de sus rodillas. Aunque intentó continuar, Scaloni decidió reemplazarlo por Nicolás Otamendi para evitar riesgos.

Con el correr de los minutos, Austria adelantó sus líneas y buscó la igualdad mediante centros y pelotas cruzadas al área, mientras Argentina apostó por controlar el ritmo del partido.

A los 64 minutos ingresaron Julián Álvarez y Nicolás González, en busca de aprovechar los espacios que dejaba el conjunto europeo.

Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, Austria arriesgó aún más y la Selección encontró espacios para liquidarlo. El arquero Alexander Schlager le tapó un mano a mano a Julián Álvarez, pero la jugada continuó, Leandro Paredes recuperó el balón y asistió a Messi, que definió tras un rebote para sellar el 2 a 0 definitivo.

DOBLETE PARA MESSI



Tras una jugada accidentada y de varios rebotes, Lionel Messi puso el 2 a 0 para Argentina ante Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/9W4dnqGwPe — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Con la victoria, Argentina aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación y llegará al último partido del Grupo J con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo en la Copa del Mundo.