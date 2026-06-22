Informaron la fecha de pago del medio aguinaldo para municipales

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) informó la fecha de pago del medio aguinaldo para los trabajadores municipales de nuestra ciudad.

De acuerdo a lo comunicado por la entidad gremial, el pago se realizará el próximo lunes 29 de junio. Asimismo, precisaron que los fondos estarán disponibles en los cajeros automáticos a partir del sábado 27 de junio, por lo que los trabajadores podrán acceder al dinero durante el fin de semana previo a la fecha oficial de acreditación.

La información fue difundida este lunes por ASTEOM a través de sus canales oficiales.