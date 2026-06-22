Renunció el primer ministro británico, en medio de una crisis interna

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que dejará la conducción del Partido Laborista y continuará al frente del Gobierno de manera interina hasta que la fuerza política designe a un nuevo líder en las próximas semanas.

La decisión llega tras varios meses de cuestionamientos internos y en medio de un marcado deterioro de la imagen de su administración. Durante una declaración en Downing Street, Starmer reconoció que ya no cuenta con el respaldo suficiente dentro de su espacio político.

“La pregunta que se hace mi partido es si soy la persona mejor posicionada para liderarnos hacia las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario y la acepto con espíritu constructivo”, sostuvo.

Starmer había llegado al poder tras la amplia victoria laborista en las elecciones de julio de 2024, pero en los dos años siguientes enfrentó un creciente desgaste político. La falta de resultados económicos, las dificultades para mejorar los servicios públicos y el persistente impacto del costo de vida fueron algunos de los factores que alimentaron las críticas hacia su gestión.

El detonante de la crisis fue la reciente victoria de Andy Burnham en una elección especial. El exalcalde de Gran Manchester, una de las figuras más populares del laborismo, aseguró este lunes que la salida de Starmer representa “el comienzo de una transición” y confirmó que competirá por la conducción del partido.

Otro de los nombres que podría participar de la carrera interna es el de Wes Streeting, quien renunció el mes pasado al cargo de secretario de Salud por diferencias con la conducción de Starmer y ya anticipó que se presentará en una eventual elección.

El malestar dentro del oficialismo se había intensificado en los últimos meses, con dirigentes y legisladores reclamando un cambio de rumbo ante las dificultades para cumplir varias de las promesas formuladas durante la campaña electoral.

A ese escenario se sumaron distintas controversias políticas, entre ellas la designación de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos, una decisión que generó cuestionamientos dentro del propio laborismo.

En paralelo, el partido gobernante comenzó a perder apoyo entre sectores progresistas que migraron hacia el Partido Verde, mientras que la formación antiinmigración Reform UK, encabezada por Nigel Farage, ganó terreno y aparece al frente de varias encuestas nacionales.

Con su salida, Starmer se convierte en el sexto primer ministro británico que abandona anticipadamente el cargo en la última década, en un período de fuerte inestabilidad política marcado por las consecuencias del Brexit. El anuncio se produce, además, en la antesala del décimo aniversario del referéndum que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.