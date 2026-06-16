“No voy a ser cómplice”: Alvizo volvió a cuestionar al Municipio por la Cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



El concejal Rodrigo Alvizo volvió a referirse públicamente a la situación de la Cisterna Luján Oeste y renovó sus críticas hacia el Municipio a través de una publicación difundida en sus redes sociales. En el mensaje, el edil cuestionó la ejecución de la obra, la información brindada a los vecinos y el manejo de los problemas detectados en la calidad del agua durante los primeros meses de funcionamiento del sistema.

“No voy a ser cómplice del silencio ni del relato oficial”, expresó Alvizo en uno de los tramos más duros de la publicación, donde además sostuvo que continuará reclamando explicaciones sobre las decisiones adoptadas en torno a la obra y los informes difundidos por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS).

El referente de la oposición recordó que los barrios 12 de Septiembre, Dos Rutas, René Favaloro, Villa Luján y Las Vegas arrastraban desde hace años problemas vinculados a la baja presión de agua y señaló que la construcción de la Cisterna Luján Oeste fue presentada como la solución para mejorar el abastecimiento en ese sector de nuestra ciudad.

Sin embargo, afirmó que los informes del organismo regulador terminaron confirmando observaciones que, según indicó, venían siendo advertidas desde su espacio político. “Hace poco un informe del ENRESS confirmó lo que veníamos denunciando: el agua distribuida por esa cisterna era de pésima calidad e incluso detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa”, sostuvo.

En su publicación, Alvizo también volvió a plantear cuestionamientos sobre el diseño y la implementación del proyecto. Según explicó, desde un primer momento advirtieron que la ubicación elegida para la cisterna podía representar riesgos y que existían alternativas más convenientes para garantizar el suministro en el sudoeste de la ciudad.

En ese sentido, recordó que habían propuesto abastecer el sistema con agua proveniente del Acueducto Desvío Arijón para asegurar la calidad del servicio. “¿Qué hizo el gobierno? Avanzó igualmente con la obra, utilizando agua de perforación y sin la planta potabilizadora necesaria”, manifestó.

Otro de los ejes centrales del mensaje estuvo relacionado con la información que, según el concejal, no fue comunicada oportunamente a la comunidad. Alvizo sostuvo que mientras funcionarios municipales afirmaban públicamente que el agua era apta para consumo humano, ya existían informes que advertían sobre anomalías detectadas durante los controles. “Esa información nunca fue comunicada al Concejo, a los vecinos ni a los medios de prensa”, aseguró.

El edil también vinculó la situación actual con la decisión adoptada recientemente de dejar fuera de servicio la Cisterna Luján Oeste y volver a abastecer el sector mediante el sistema tradicional. Según expresó, esa medida implicó el regreso de los problemas de presión que la obra buscaba resolver.

“El ENRESS terminó confirmando nuestras denuncias. La Municipalidad dejó de abastecer desde la cisterna y volvió a conectar a los vecinos al sistema anterior”, señaló.

Finalmente, Alvizo cuestionó la inversión realizada en el proyecto y sostuvo que, pese a los recursos destinados a la obra, los vecinos continúan enfrentando dificultades en el servicio. “Más de 300 millones de pesos invertidos en una obra que no brindó soluciones y vecinos que vuelven a sufrir el mismo problema de falta de agua que se suponía iba a resolverse”, expresó.

La publicación se suma a una serie de declaraciones realizadas por el concejal en las últimas semanas, luego de que se conocieran los informes del ENRESS y de la reunión mantenida entre autoridades municipales, representantes del organismo regulador, concejales y vecinalistas para analizar la situación de la Cisterna Luján Oeste.