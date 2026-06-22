Colombia: De la Espriella se declaró ganador, pero el resultado aún no es oficial

El candidato conservador Abelardo de la Espriella se proclamó este domingo presidente de Colombia luego de que el preconteo electoral lo ubicara en el primer lugar de la segunda vuelta presidencial por una diferencia menor a un punto porcentual sobre el oficialista Iván Cepeda.

Sin embargo, el resultado aún no es oficial y el proceso de escrutinio continúa, mientras el candidato del Pacto Histórico impugnó miles de mesas electorales y el presidente Gustavo Petro denunció presuntas irregularidades en el sistema de votación.

Durante un acto realizado en la ciudad de Barranquilla, De la Espriella celebró los resultados preliminares y afirmó que los colombianos le confiaron la responsabilidad de conducir el país.

“El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República”, expresó ante sus seguidores.

Según los datos del preconteo, con el 99,99% de las mesas informadas, el dirigente del movimiento Defensores de la Patria obtenía el 49,66% de los votos, mientras que Cepeda alcanzaba el 48,70%. La diferencia entre ambos era de apenas 0,96 puntos porcentuales.

En su discurso, De la Espriella aseguró que el resultado representa el inicio de una nueva etapa política para Colombia y prometió gobernar para todos los sectores.

“No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones ni persecuciones”, sostuvo.

Impugnaciones y denuncias

A pesar del festejo del candidato conservador, desde el oficialismo insistieron en que el resultado aún no puede considerarse definitivo.

Cepeda informó que su espacio presentó impugnaciones sobre 33.000 mesas electorales en distintos puntos del país y adelantó que aguardará la finalización de todas las verificaciones antes de reconocer formalmente el resultado.

Por su parte, Petro denunció un supuesto hackeo del sistema informático utilizado durante la elección y sostuvo que esa situación podría haber alterado los datos cargados en algunas mesas de votación.

Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con el escrutinio definitivo que deberá confirmar quién será el próximo presidente colombiano.