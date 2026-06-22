Argentina enfrenta a Austria con la chance de asegurar la clasificación

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con la posibilidad de dar un paso fundamental hacia la clasificación a los 16avos de final.

El encuentro se disputará en Dallas desde las 14:00 (hora argentina) y encontrará frente a frente a dos equipos que comenzaron el torneo con una victoria.

Argentina llega entonada luego de derrotar 3 a 0 a Argelia en su debut, en un partido que tuvo como gran figura a Lionel Messi, autor de los tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Por su parte, Austria regresó a una Copa del Mundo con una victoria por 3 a 1 sobre Jordania, resultado que le permitió cortar una extensa sequía sin triunfos mundialistas.

En la previa del encuentro, Scaloni evitó cualquier exceso de confianza y destacó la dificultad que presentan todos los rivales en esta edición del torneo.

“Austria es un buen rival, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un rival complicado porque ganamos ambos los primeros partidos. El Mundial nos dice que no hay partido fácil, sobre todo en la fase de grupos”, afirmó el entrenador argentino.

Además, el técnico confirmó que todos los futbolistas están disponibles, aunque admitió que es difícil que lleguen al ciento por ciento desde el punto de vista físico.

Entre las posibles variantes para el partido aparecen los ingresos de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel y la duda en el ataque entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.