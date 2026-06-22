Egipto dio vuelta el partido ante Nueva Zelanda y lidera su grupo

Egipto consiguió este domingo el primer triunfo de su historia en los Mundiales al derrotar 3 a 1 a Nueva Zelanda en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G.

El conjunto africano comenzó en desventaja, pero reaccionó a tiempo, revirtió el marcador y quedó como único líder de la zona a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.

El equipo oceánico golpeó temprano gracias a una jugada iniciada por Tim Payne, quien envió un centro que fue conectado de cabeza por Finn Surman para establecer el 1 a 0.

Sin embargo, los dirigidos por Hossam Hassan respondieron rápidamente. El empate llegó a través de Ziko, que también de cabeza marcó el 1 a 1 para devolverle la tranquilidad a los africanos.

Más tarde apareció la gran figura del encuentro. Mohamed Salah culminó una destacada acción colectiva con una definición de zurda para dar vuelta el resultado y poner a Egipto al frente.

El tercer gol llegó tras una pelota parada ejecutada por el propio Salah. El delantero envió un córner preciso que encontró a Trezeguet, encargado de sellar el definitivo 3 a 1.

Con este resultado, Egipto quedó como único líder del Grupo G, ya que es la única selección que consiguió una victoria en las dos primeras jornadas. Bélgica e Irán acumulan dos empates cada uno, mientras que Nueva Zelanda suma una unidad.

La definición de la zona llegará en la última fecha, cuando Nueva Zelanda enfrente a Bélgica e Irán se mida con Egipto, que buscará asegurar su clasificación a la próxima ronda.