Scaloni, antes de enfrentar a Austria: “No hay partido fácil en este Mundial”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró prudente de cara al partido que disputará este lunes ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial y advirtió que “no hay partido fácil en este Mundial”.

Luego de que la delegación albiceleste arribara a Dallas, el técnico brindó una conferencia de prensa en la que analizó al próximo rival y remarcó las dificultades que presenta la competencia.

“Austria es un buen rival, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un rival complicado porque ganamos ambos los primeros partidos y eso va a ayudar al espectáculo. El Mundial nos dice que no hay partido fácil, sobre todo en la fase de grupos”, afirmó.

Scaloni también señaló que las condiciones climáticas y las constantes interrupciones influyen en el desarrollo de los encuentros. “El calor y que se pare constantemente el partido hace que se beneficie el rival más débil para que pueda prepararse mejor”, explicó.

El estado del plantel

Consultado por la situación física de sus futbolistas, el entrenador llevó tranquilidad y aseguró que todos están en condiciones de jugar.

“Es difícil que estén al 100%. Lo importante es que llegan al máximo de sus posibilidades. Algunos con algún problema, pero están todos disponibles para jugar”, sostuvo.

Además, destacó la continuidad del grupo que se consagró campeón del mundo y consideró que el equipo mantiene la misma línea de rendimiento.

“El equipo está en la buena línea a pesar de que pasaron tres años y medio. No han dado muestras de haber bajado el pistón y por eso están acá”, manifestó.

Messi y el recuerdo de Maradona

Durante la conferencia, Scaloni también fue consultado por Lionel Messi, que este martes celebrará un nuevo cumpleaños.

“Un deseo, el que todos queremos: que sea feliz”, respondió cuando le preguntaron qué le deseaba al capitán argentino.

Por otra parte, recordó el histórico gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, cuyo aniversario se cumple este lunes.

“Estaba en mi casa, en la casa de mi abuela. No teníamos casa nosotros. Emocionante. No sabía que mañana se cumplían años de ese golazo. Lo veremos en todos lados y lloraremos un poquito”, expresó.

Argentina enfrentará a Austria este lunes con la posibilidad de dar un paso importante hacia la clasificación a la próxima ronda del Mundial.