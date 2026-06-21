Milei mantiene su apoyo a Adorni mientras crece la presión en el Congreso

El presidente Javier Milei mantiene su respaldo político a Manuel Adorni pese a la creciente presión que enfrenta el jefe de Gabinete y a las discusiones abiertas en el Congreso sobre su continuidad. Según distintas versiones provenientes del oficialismo y de sectores dialoguistas, el mandatario está convencido de que no prosperará ningún intento de destitución y sostiene que cualquier definición sobre el futuro de su funcionario debe quedar exclusivamente en sus manos.

Durante los últimos días, Milei volvió a exhibir públicamente su apoyo a Adorni. Este sábado ambos compartieron el acto por el Día de la Bandera en Rosario, una nueva señal de respaldo en medio de una crisis política que ya lleva más de tres meses.

En ese contexto, el Presidente avanzó con una modificación en el esquema de comunicación del Gobierno al definir la incorporación del diputado nacional Adrián Ravier como nuevo vocero. Sin embargo, la decisión no implica un desplazamiento político de Adorni, sino un intento de recuperar la iniciativa comunicacional de la gestión.

De acuerdo con distintas versiones, Milei considera que la situación de su jefe de Gabinete terminó opacando los mensajes que el Gobierno buscaba instalar en materia económica, como la desaceleración de la inflación y la caída del riesgo país. Aun así, mantiene una defensa cerrada de uno de sus colaboradores más cercanos.

La incorporación de Ravier habría sido una decisión impulsada directamente por el Presidente. El legislador pampeano es considerado un dirigente de confianza de Milei y, según distintas interpretaciones dentro del oficialismo, su llegada busca fortalecer la comunicación sin alterar el equilibrio político interno.

Mientras tanto, la situación de Adorni continúa generando movimientos en el Congreso. En los últimos días, el oficialismo logró postergar una sesión en el Senado donde distintos sectores analizaban avanzar con iniciativas vinculadas al funcionario.

No obstante, varios referentes de la oposición dialoguista y gobernadores consideran que una eventual destitución abriría un precedente institucional complejo y sostienen que la salida de la crisis debería producirse a través de una decisión política del propio Presidente.

Por ahora, esa posibilidad parece lejana. Milei no solo mantiene su respaldo a Adorni, sino que además interpreta que las críticas y cuestionamientos forman parte de una ofensiva impulsada por sectores opositores contra su gobierno.

En ese escenario, la apuesta de la Casa Rosada sigue siendo sostener políticamente al jefe de Gabinete y evitar que la discusión sobre su continuidad termine condicionando el rumbo de la gestión.