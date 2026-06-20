Con un gol desde los vestuarios, Marruecos venció a Escocia y se acomodó en el grupo C

Marruecos consiguió este viernes una victoria clave al superar por 1-0 a Escocia en Boston, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto africano se impuso gracias a un gol tempranero de Ismael Saibari, que abrió el marcador a los dos minutos de juego. El mediocampista, que también había convertido en el empate 1-1 ante Brasil en el debut, aprovechó una desatención defensiva y puso en ventaja a su equipo.

A partir de ese tanto, Marruecos dominó buena parte del encuentro y dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia. Sin embargo, se encontró con las intervenciones del arquero Angus Gunn, además de una definición que se estrelló en el travesaño, por lo que no logró traducir su superioridad en el resultado.

Con el correr de los minutos, Escocia mejoró su producción a partir de las variantes introducidas por el entrenador Steve Clarke y comenzó a generar situaciones de peligro, especialmente en el tramo final del partido. Allí apareció la figura de Bono, quien respondió con seguridad para sostener la ventaja marroquí.

Mohamed Ouahbi decidió renovar por completo el frente de ataque en busca de aprovechar algún contragolpe que sentenciara el encuentro, pero sus dirigidos no lograron aumentar la diferencia y terminaron defendiendo el resultado ante el empuje escocés.

Con este triunfo, Marruecos alcanzó los cuatro puntos y quedó bien posicionado en la lucha por la clasificación. El miércoles cerrará su participación en la fase de grupos frente a Haití, mientras que Escocia, que se mantiene con tres unidades tras haber vencido a Haití en el debut, se jugará sus chances ante Brasil en un partido que podría resultar decisivo.