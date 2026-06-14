Puente Carretero: quién debe hacerse cargo de las reparaciones y qué dice el convenio firmado por Nación y Provincia

Por Santotomealdía

La discusión sobre quién debe hacerse cargo de las reparaciones que necesita el puente Carretero surgió en los últimos días luego de que Vialidad Nacional detectara problemas en cuatro juntas de la estructura y enviara una nota a la Provincia para que evalúe intervenir.

En ese contexto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, rechazó públicamente la postura que —según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes vinculadas al organismo nacional— sostiene que actualmente el mantenimiento del puente y sus accesos corresponde a la Provincia. “No me banco las avivadas”, expresó el funcionario provincial.

Tras la polémica, Santotomealdía accedió al convenio firmado entre Vialidad Nacional y la Provincia para la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe, documento sobre el cual se apoya la discusión.

En el texto del acuerdo, el objeto principal aparece definido como “CONSTRUCCION DE NUEVO PUENTE SOBRE RIO SALADO SANTO TOME – SANTA FE”. Además, la cláusula primera establece que “EL MINISTERIO toma a su exclusivo cargo y costo la ejecución y financiamiento de la obra”. Más adelante, el convenio aclara que “el nuevo puente se proyecta paralelo al actual existente y como complemento del mismo”.

Sin embargo, al analizar el documento completo, no aparece una cláusula que mencione de manera explícita una transferencia del mantenimiento del actual puente Carretero a la Provincia.

Uno de los puntos centrales de la discusión parece estar en la cláusula novena, donde el convenio señala que “EL MINISTERIO será responsable del mantenimiento y conservación de la obra, durante el plazo de ejecución y garantía”. La diferencia está en cómo interpreta cada parte esa frase.

Mientras desde el entorno de Vialidad Nacional entienden que allí queda comprendida toda el área intervenida —incluyendo el puente Carretero y sus accesos—, desde Provincia sostienen que el texto hace referencia exclusivamente a la nueva obra que se construirá sobre el río Salado.

De hecho, a lo largo del convenio las referencias están centradas permanentemente en la ejecución del nuevo puente y en su conexión con la Circunvalación Oeste de Santa Fe.

En ninguna cláusula se establece de forma textual que Vialidad Nacional transfiera a Provincia la responsabilidad sobre el mantenimiento o las reparaciones del puente Carretero existente.

La discusión sigue abierta en medio de la preocupación por el estado del principal vínculo vial entre nuestra ciudad y Santa Fe y mientras Provincia analiza qué postura adoptará frente al pedido realizado por Nación.