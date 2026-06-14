Murieron dos argentinos en un choque entre helicópteros en Río de Janeiro: uno era el youtuber Gaspi

Dos argentinos murieron este domingo en un choque entre helicópteros ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, accidente que dejó un saldo total de seis víctimas fatales.

Uno de los fallecidos es el youtuber e influencer Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”, mientras que la otra víctima argentina fue el director audiovisual Lucas Vignale.

Según confirmó la policía brasileña, el accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento perteneciente al concesionario automotriz BYD.

Además de los dos argentinos, también murieron el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves —conocido como “Lucas Frota”— y los dos pilotos de las aeronaves involucradas.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los helicópteros explotó tras impactar contra el suelo y las llamas alcanzaron varios vehículos eléctricos estacionados en la zona, provocando nuevas explosiones y una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El choque involucró a un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 “Esquilo” y a un Bell 206B.

En la primera aeronave viajaban Alexandre Souza, piloto; Gaspar Prim Díaz; Lucas Brito Chaves; Lucas Vignale y Oliver Tree. En el segundo helicóptero se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también murió en el accidente.

Tras la colisión, el Departamento de Bomberos de Recreio desplegó un operativo con 45 efectivos y 15 vehículos para controlar el incendio y asegurar la zona.

“El fuego fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes”, explicó el teniente coronel Fabio Contreiras al diario O Globo.

La Policía Civil y la Fuerza Aérea Brasileña iniciaron una investigación para determinar las causas que provocaron el choque entre ambas aeronaves.