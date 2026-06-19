Israel y Hezbollah pactaron una tregua en medio de los combates en el Líbano

Israel y Hezbollah alcanzaron este viernes un acuerdo de alto el fuego, según confirmaron funcionarios estadounidenses a las cadenas ABC News y NBC News, en medio de una escalada de violencia en el Líbano que amenazaba con complicar las negociaciones que mantienen Estados Unidos e Irán en Suiza.

De acuerdo con las fuentes citadas, la tregua debía entrar en vigor a las 16 (hora local del Líbano), equivalentes a las 9 de la costa este de Estados Unidos.

Desde Hezbollah, una fuente del movimiento chiita aseguró a NBC News que la organización respetará el acuerdo, aunque denunció que las fuerzas israelíes continuaban disparando e intentando avanzar sobre territorio libanés.

Por su parte, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó en redes sociales que “si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa las hostilidades, se encontrará con la paz”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el entendimiento y reveló que instó a Israel a respaldarlo. “Es algo positivo”, sostuvo, y lo calificó como “la guinda del pastel”, aunque evitó precisar si mantuvo contactos directos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, el acuerdo fue anunciado en una jornada marcada por una nueva ola de bombardeos israelíes sobre territorio libanés. Según el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Pública del Líbano, al menos 47 personas murieron y otras 97 resultaron heridas como consecuencia de ataques aéreos registrados entre la medianoche y la tarde del viernes.

Los bombardeos afectaron distintas zonas del sur y el este del país, incluidos los distritos de Nabatieh, Tiro, Bint Jbeil, Jezzine y Baalbek. Entre las víctimas fatales se encuentran personas alcanzadas por ataques en Ain Bourday y en una granja ubicada en la localidad de Jamaliyeh, en la región de Baalbek.

También se registraron víctimas en ataques con drones sobre la localidad de Rihan, en Jezzine, y a lo largo de la carretera que une Deir al-Zahrani con Nabatieh.

Los ataques continuaron pese a la reciente firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que contempla el cese de las operaciones militares en distintos frentes de conflicto, incluido el territorio libanés.

En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, condenó las operaciones israelíes y sostuvo que el fin de la guerra en el Líbano forma parte del acuerdo suscripto entre Washington y Teherán. Además, responsabilizó a Estados Unidos por la situación actual y advirtió que Irán adoptará “las medidas necesarias” para proteger sus intereses y los de sus aliados.

La tensión se vio agravada por las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien, tras la muerte de cuatro soldados israelíes en el Líbano, afirmó que “todo Líbano debe arder”. “Por cada lágrima de una madre israelí, deben llorar mil madres libanesas”, escribió en la red social X.