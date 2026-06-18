Perú ratificó la visita de León XIV y crece la expectativa por un viaje del Papa a la Argentina

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV visitará ese país durante la primera quincena de noviembre de 2026, una definición que volvió a alimentar las expectativas sobre una posible gira sudamericana que también incluya a la Argentina y Uruguay.

El anuncio se produjo tras una reunión bilateral de casi dos horas que el mandatario peruano mantuvo con el pontífice en el Vaticano. Según declaró Balcázar a la emisora RPP, en una información reproducida por la Agencia Noticias Argentinas, la visita tendría una duración de entre ocho y diez días y comprendería actividades en Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Además, se analiza la posibilidad de sumar escalas en Puno e Iquitos.

La confirmación reactivó las especulaciones en torno a una gira regional. En el caso argentino, las versiones cobraron fuerza luego de que el canciller Pablo Quirno anticipara en mayo, tras una reunión con el presidente Javier Milei, que existía una “buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y que solo restaba coordinar cuestiones de calendario.

Las gestiones entre la Casa Rosada y la Santa Sede comenzaron meses antes. En febrero, durante contactos mantenidos en Roma, la diplomacia argentina entregó una invitación formal firmada por Milei para que León XIV visite el país.

En paralelo, desde Uruguay también reconocieron que existen negociaciones para intentar incluir una escala en Montevideo dentro de una eventual gira sudamericana prevista para noviembre.

Sin embargo, desde el Vaticano todavía no hubo una comunicación oficial. Como marca el protocolo, la Santa Sede aún no remitió la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento necesario para avanzar con la organización de una eventual visita del pontífice al país.

Por ahora, la única escala confirmada es Perú, aunque la posibilidad de que León XIV concrete un recorrido más amplio por Sudamérica continúa abierta.