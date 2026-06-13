Nuevo puente: Enrico aseguró que la obra avanza “bien” y ratificó el objetivo de terminarla en 24 meses

Por Santotomealdía

El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, aseguró que la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe continúa avanzando “bien” y ratificó que el Gobierno provincial mantiene el objetivo de finalizar la obra en un plazo de 24 meses.

En declaraciones a Nova al Día, por radio Nova 97.5, el funcionario explicó que actualmente existen tres frentes de obra activos y adelantó que próximamente comenzará una de las etapas más complejas del proyecto, vinculada a los trabajos sobre el acceso local al puente.

“Es una obra que tiene un promedio de tiempo de 36 meses y nosotros nos hemos propuesto hacerla en 24”, afirmó. Enrico señaló que los trabajos avanzan simultáneamente sobre el río Salado, en el sector de acceso desde Santa Fe y también en nuestra ciudad.

Según explicó, durante los próximos días comenzará una nueva etapa vinculada a la construcción de columnas dentro del río. “Ya vamos a estar empezando a armar el pontón para hacer la pilotera en la parte del río, hay que hacer las columnas”, indicó.

El ministro también destacó que el sector de Santa Fe presenta menos dificultades operativas debido a las características del terreno y al mayor espacio disponible para trabajar. “El lado de Santa Fe es donde la obra avanza con más facilidad, porque es más amplia toda esa zona”, sostuvo.

En ese frente, actualmente se ejecutan tareas vinculadas al nuevo ingreso al puente. Según detalló, una vez finalizada esa etapa, el tránsito será trasladado a la nueva traza para poder demoler la estructura existente. “Cuando terminemos de hacer la parte nueva de ingreso, trasladamos el tránsito a la parte nueva y demolimos la parte vieja”, explicó en referencia al sector cercano a Cilsa.

Por otra parte, el ministro señaló que continúan los avances sobre la estructura principal del puente. “Venimos avanzando con la colocación de todo el tablero. Ya en poco tiempo vamos a empezar a colocar la carpeta de rodamiento y también las veredas”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que el sector más complejo de toda la obra será el correspondiente a nuestra ciudad, especialmente por las características urbanas de la zona donde deberá realizarse la vinculación con el nuevo puente. “La parte más complicada va a ser Santo Tomé”, advirtió.

Según explicó, el principal problema está relacionado con el espacio reducido disponible para trabajar y la importante circulación vehicular que existe actualmente sobre Mitre y 7 de Marzo. “Ahí hay que trabajar en un espacio muy estrecho, con mucha circulación”, señaló.

En ese contexto, el ministro también reconoció que la aparición de nuevos planteos vinculados al puente Carretero agrega dificultades adicionales al desarrollo general de la obra. “A todo eso le aparece esto del puente viejo, que también es otra complejidad más”, expresó.