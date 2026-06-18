Sauce Viejo: denuncian irregularidades en la emisión de licencias y cuestionan la gestión municipal

Por Santotomealdía



El conflicto entre ASOEM y la gestión municipal de Sauce Viejo incorporó en las últimas horas un nuevo frente de discusión. El gremio denunció que durante varias semanas se emitieron licencias de conducir con la firma de una trabajadora que había sido trasladada a otra dependencia.

Según explicó el secretario general de ASOEM, Juan Medina, la empleada era la responsable habilitada para validar los carnets ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial, pero había dejado de cumplir funciones en esa área a mediados de mayo. A pesar de ello, sostuvo que las licencias continuaron emitiéndose con su firma durante varias semanas.

De acuerdo con el dirigente sindical, la trabajadora fue notificada el 15 de mayo de que dejaría de prestar funciones en el área a partir del día 18. Sin embargo, aseguró que entre esa fecha y el 9 de junio se emitieron alrededor de 100 licencias con una firma que ya no correspondía a la persona que tenía a cargo la revisión de la documentación.

“Desde el 18 de mayo hasta el 9 de junio salieron aproximadamente 100 carnets con la firma de una trabajadora que había sido trasladada”, afirmó Medina durante una entrevista con nuestro programa de streaming Nova al Día.

Según relató, la agente solicitó formalmente la baja de su firma ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial para evitar responsabilidades sobre documentación emitida después de su traslado. “Esos carnets no habían sido revisados por esa trabajadora porque ya no estaba cumpliendo funciones en el área”, sostuvo.

Cuestionamientos al funcionamiento del área

Durante la entrevista, Medina también apuntó contra el funcionamiento general del área de tránsito y seguridad vial de Sauce Viejo. Según expresó, existen situaciones vinculadas a las modalidades de contratación de parte del personal que cumple tareas relacionadas con controles, inspecciones y trámites administrativos.

En ese sentido, afirmó que varios trabajadores desempeñan funciones bajo esquemas de contratación precaria, una situación que, según indicó, no se ajustaría a los criterios establecidos para determinadas responsabilidades dentro del área. “Hay una anomalía terrible con respecto a la seguridad vial en Sauce Viejo”, aseguró.

Además, sostuvo que la problemática de las licencias es apenas una parte de una serie de situaciones que el gremio viene denunciando desde hace tiempo.

Con una medida de distancia vigente entre las partes, el conflicto continía en Sauce Viejo. (Foto de archivo)

El conflicto de fondo

Más allá de la denuncia puntual sobre los carnets, Medina vinculó lo ocurrido con el conflicto que desde hace meses mantiene ASOEM con la gestión del intendente Mario Papaleo.

Según explicó, el traslado de la trabajadora se produjo en medio de las asambleas y medidas impulsadas por el sindicato. También afirmó que otros empleados municipales fueron trasladados o sufrieron descuentos salariales por participar de las protestas gremiales.

“No podíamos seguir exponiendo a los trabajadores”, señaló al explicar por qué el gremio decidió modificar la modalidad de las medidas de fuerza que venía llevando adelante. A continuación, recordó que durante abril y mayo se aplicaron descuentos salariales a trabajadores que participaron de las acciones sindicales, situación que motivó nuevas presentaciones judiciales por parte de ASOEM.

El dirigente también hizo referencia a distintas causas judiciales vinculadas al conflicto entre el sindicato y el Ejecutivo municipal, algunas de las cuales continúan en trámite. En ese marco, sostuvo que el gremio sigue impulsando acciones en distintos fueros judiciales vinculadas a los descuentos salariales, los traslados de personal y otros episodios ocurridos durante el conflicto.

Cuestionamientos a la administración municipal

Durante la entrevista, Medina también formuló fuertes cuestionamientos sobre distintos aspectos de la administración municipal y reclamó mayores mecanismos de control sobre el manejo de los recursos públicos.

Entre otras cuestiones, cuestionó la falta de información pública sobre diferentes gastos realizados por el Municipio en los últimos años y aseguró que existen aspectos que deberían ser esclarecidos. “Nadie sabe qué pasó con cinco años de recursos municipales ni cómo se utilizaron esos fondos”, afirmó.

El secretario general de ASOEM fue más allá y sostuvo que “Papaleo cree que la Municipalidad es su casa y no lo controla nadie”, al cuestionar la falta de controles sobre distintas decisiones administrativas y financieras de la gestión local.