Cavani se va de Boca: el final de una apuesta que no cumplió las expectativas

Edinson Cavani dejará Boca Juniors después de llegar a un acuerdo con la dirigencia para rescindir de manera anticipada el contrato que vencía el 31 de diciembre. El delantero uruguayo, que había desembarcado en el club en agosto de 2023 con la expectativa de conquistar títulos y la Copa Libertadores, se marcha tras 81 partidos, 28 goles y ninguna vuelta olímpica.

La salida del atacante de 39 años se produjo en medio de un contexto marcado por lesiones recurrentes, problemas físicos, falta de continuidad y una creciente resistencia de los hinchas. Además, con la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes, Cavani tampoco aparecía en los planes del entrenador para afrontar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Los problemas lumbares que arrastró durante los últimos meses lo obligaron a realizar distintos tratamientos y lo alejaron de las canchas. De hecho, su último partido en la Bombonera fue el 20 de febrero de este año, en el empate sin goles ante Racing. Aquella noche se retiró en medio de una fuerte silbatina del público.

La salida pone fin a una etapa que había comenzado con una enorme ilusión. Cuando llegó al club, el presidente Juan Román Riquelme llegó a definirlo como “el mejor refuerzo extranjero de la historia del fútbol argentino”, mientras miles de hinchas lo recibían en una Bombonera colmada. El propio Cavani había expresado en reiteradas ocasiones su deseo de retirarse con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, el gran objetivo de conquistar la Copa Libertadores nunca pudo concretarse. En 2023, Boca alcanzó la final del certamen continental, pero cayó ante Fluminense en el estadio Maracaná. Ya en 2025, el delantero protagonizó una de las jugadas más recordadas de manera negativa por los hinchas: falló un gol increíble ante Alianza Lima, en la serie que terminó con la eliminación xeneize en la fase previa del certamen.

A lo largo de su paso por Boca también alternó momentos destacados. En 2024 le marcó a River en el triunfo por 3 a 2 en Córdoba por la Copa de la Liga, aunque más tarde erró uno de los penales en la semifinal ante Estudiantes, que terminó frustrando otra posibilidad de consagración.

Con el correr del tiempo, el fervor de los primeros meses se transformó en desencanto. Las lesiones, los problemas para convertir y la falta de títulos fueron desgastando la relación con los hinchas. El sueño de retirarse en Boca terminó convertido en una salida anticipada y sin festejos.

Ahora, ya sin Cavani en el plantel, Boca buscará reforzarse en este mercado de pases mientras Arruabarrena intentará reconstruir un equipo golpeado tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y encarar la segunda parte de la temporada con nuevos objetivos.