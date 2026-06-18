Doble crimen del río Coronda: liberaron a los acusados y la investigación tomó un nuevo rumbo

La investigación por el doble homicidio de José Oscar Cabrera y Martín Félix Cabrera, cuyos cuerpos fueron hallados a fines del año pasado en una canoa a la deriva en el río Coronda, a la altura de Sauce Viejo, registró un giro significativo en las últimas horas. La Justicia dispuso la liberación de los dos hombres que permanecían detenidos por el caso y ordenó que continúen el proceso en libertad mientras avanza la causa.

Los imputados, identificados como Silva y Peverelli, seguirán vinculados al expediente y deberán cumplir una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia. La medida representa un cambio importante respecto de la situación procesal que mantenían desde enero, cuando fueron detenidos e imputados como coautores de doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

La decisión fue adoptada luego de una revisión de los elementos probatorios incorporados al expediente. Según trascendió, la resolución entendió que no existen fundamentos suficientes para sostener la prisión preventiva en esta etapa del proceso y que la evidencia reunida hasta el momento permite contemplar escenarios distintos a la hipótesis inicial de la acusación.

El caso ocurrió el 31 de diciembre de 2025. Ese día, los primos Cabrera salieron desde Alto Verde a bordo de una canoa y nunca regresaron a sus hogares. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de la embarcación, que navegaba a la deriva por el río Coronda, en jurisdicción de Sauce Viejo.

En el interior de la canoa también fueron hallados una carabina y cortes de carne vacuna, elementos que desde el comienzo formaron parte de la investigación. La hipótesis inicial sostenía que los dos hombres habían sido atacados por puesteros de la zona cuando se encontraban faenando un animal vacuno en inmediaciones del arroyo La Blanca.

Sin embargo, la revisión judicial incorporó una mirada diferente sobre algunos de los elementos reunidos durante la investigación. Entre ellos aparece el hallazgo de una carabina dentro de la embarcación y el resultado de un dermotest practicado sobre una de las víctimas, que detectó rastros compatibles con pólvora en una de sus manos.

También fue valorado que los cortes de carne encontrados en la canoa no presentaban impactos de arma de fuego, un dato que, según la resolución, debilita parte de la reconstrucción original de los hechos.

A partir de estos elementos, la Justicia consideró que podría haber existido un intercambio de disparos y que el caso incluso podría encuadrarse, eventualmente, en una situación de legítima defensa o exceso en la legítima defensa, una hipótesis que deberá seguir siendo analizada durante la investigación.

La liberación de los imputados no implica el cierre de la causa ni una desvinculación definitiva. La Fiscalía continuará con las medidas de prueba para intentar reconstruir con precisión qué ocurrió aquella madrugada en la zona de islas y determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

Como condición para permanecer en libertad, los dos hombres deberán cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de permanecer en horarios nocturnos en la zona de islas mientras continúe la investigación.