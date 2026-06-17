Unión inició la pretemporada con Madelón y un plantel en plena reestructuración

Unión volvió este miércoles a los entrenamientos y puso en marcha la pretemporada de cara al Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con Leonardo Madelón al frente del equipo, el plantel profesional se reencontró en el predio Casa Unión para iniciar una preparación que estará marcada no sólo por los trabajos físicos y futbolísticos, sino también por una profunda reestructuración del plantel.

Después de casi un mes de receso, el rojiblanco comenzó una nueva etapa con la mirada puesta en el segundo semestre de la temporada. Mientras el cuerpo técnico busca poner a punto al equipo para el debut previsto para fines de julio, la dirigencia avanza en definiciones que podrían modificar de manera importante la conformación del plantel.

Una de las principales novedades es la continuidad de Leonardo Madelón, quien acordó seguir al frente del equipo y encabeza un nuevo proyecto deportivo que se extenderá hasta diciembre de 2027. El entrenador continuará acompañado por Carlos "Moncho" Ruiz y Nicolás Vazzoler como asistentes, además de Augusto Madelón como responsable de la preparación física.

Entre los cambios también se destaca la salida de Rodrigo Llinas, quien no continuará como entrenador de arqueros tras nueve años de trabajo en la institución.

En cuanto al plantel, la baja más significativa es la de Claudio Corvalán, quien rescindió su contrato y cerró un ciclo de ocho años en el club. Tampoco estuvieron presentes Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino, cuyos vínculos finalizan el 30 de junio y no seguirán en la institución.

A ellos se suman los casos de Enzo Roldán y Tomás González, futbolistas que no serían tenidos en cuenta para el nuevo semestre. En el caso del delantero, ya fue acordada su salida a préstamo hacia Deportivo Riestra.

Mientras tanto, varios jugadores aparecen en el radar de otros clubes. Maizon Rodríguez es seguido por Independiente, que podría presentar una oferta en los próximos días, mientras que Rafael Profini también podría emigrar en este mercado de pases.

La primera práctica contó con la participación de 32 futbolistas, entre profesionales, juveniles promovidos desde la Reserva y jugadores que regresaron de préstamos. Entre estos últimos se destacaron los retornos de Francisco Pumpido, procedente del Toluca de México, y Franco Ratotti, quien estaba cedido en Delfín de Ecuador.

Además, Madelón comenzó a observar de cerca a varios juveniles con posibilidades de sumarse definitivamente al plantel profesional, entre ellos Santino Vera, Ignacio Pedano, Valentín Cerrudo, Lucas Ayala y Tomás Fagioli.

Por otra parte, Bruno Pittón y Brahian Cuello iniciaron la pretemporada realizando tareas diferenciadas mientras continúan recuperándose de distintas molestias físicas.

El plantel trabajará en Casa Unión durante las próximas semanas y la intención del cuerpo técnico es disputar una serie de amistosos antes del inicio del Clausura. Con varios movimientos aún por resolverse en el mercado de pases, el rojiblanco comenzó una preparación que promete estar acompañada por importantes cambios dentro y fuera de la cancha.