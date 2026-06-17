Irán y Estados Unidos avanzan hacia la paz: qué dice el acuerdo de 14 puntos y cuáles son las incógnitas

Estados Unidos difundió este miércoles el contenido completo del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin a la guerra iniciada a fines de febrero. El documento consta de 14 puntos e incluye compromisos vinculados al cese de las operaciones militares, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento progresivo de sanciones y una futura negociación sobre el programa nuclear iraní.

La publicación del texto llegó pocas horas después de que la Cancillería iraní asegurara que el memorando ya fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países. Desde Teherán señalaron además que el acuerdo ya entró en vigor y que ahora comienza una etapa de negociaciones que se extenderá durante los próximos 60 días para definir los términos del entendimiento definitivo.

Según el texto difundido, Irán y Estados Unidos se comprometen a poner fin de manera inmediata y permanente a las operaciones militares, además de abstenerse de nuevas acciones bélicas entre ambas partes. El memorando también contempla el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial de cada país.

Uno de los puntos centrales es la situación del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Irán se compromete a garantizar el tránsito seguro de buques mercantes, mientras que Washington deberá levantar gradualmente el bloqueo naval y retirar fuerzas militares desplegadas en la región.

El documento también prevé que Estados Unidos impulse, junto a sus socios regionales, un programa de reconstrucción económica para Irán valuado en al menos 300.000 millones de dólares, además de avanzar en el levantamiento de sanciones económicas y liberar activos iraníes congelados en el exterior.

Sin embargo, la cuestión nuclear sigue siendo el aspecto más sensible del acuerdo. El memorando establece que Irán reafirma que no fabricará ni adquirirá armas nucleares y que ambas partes negociarán un mecanismo para resolver la situación de las reservas de uranio enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Aun así, varios analistas y medios internacionales advirtieron que el texto contiene formulaciones generales y deja sin definir aspectos clave. Entre ellos, el futuro del enriquecimiento de uranio, los plazos concretos para el levantamiento de sanciones y los mecanismos de control que deberán aplicarse durante la etapa de implementación.

Las dudas crecieron aún más luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizara declaraciones que parecieron relativizar algunos puntos del entendimiento. Desde Francia, donde participa de la cumbre del G7, sostuvo que el documento "no es definitivo" y advirtió que podría reconsiderar su posición si considera que Irán no cumple con los compromisos asumidos.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, aseguró que la firma del memorando no representa el final del proceso. "Ahora es más difícil que antes", afirmó, al señalar que la implementación de los acuerdos internacionales suele resultar más compleja que su negociación.

De esta manera, mientras ambas potencias exhiben el memorando como un paso histórico hacia el fin de la guerra, las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos dos meses serán determinantes para saber si el entendimiento logra transformarse en un acuerdo definitivo y duradero.