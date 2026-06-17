Nueva sorpresa en el Mundial: Portugal se durmió y no pudo pasar del empate con RD Congo

Portugal dejó escapar una victoria que parecía encaminada y terminó empatando 1 a 1 con República Democrática del Congo en el debut de ambos en el Grupo K del Mundial 2026. El conjunto europeo, señalado entre los candidatos al título, se puso en ventaja en el inicio, pero los africanos reaccionaron antes del descanso y sostuvieron el resultado en una segunda parte en la que incluso hicieron pasar incomodidades al equipo de Roberto Martínez.

Los lusos golpearon temprano. A los seis minutos, Pedro Neto desbordó por la izquierda y envió un centro preciso que encontró a Joao Neves, quien definió de cabeza para establecer el 1 a 0. Portugal dominó gran parte del primer tiempo y parecía tener controlado el encuentro, pero la selección congoleña cambió su postura, adelantó sus líneas y comenzó a presionar más arriba.

La mejora tuvo premio sobre el cierre de la etapa inicial. Tras un tiro de esquina y una jugada preparada, llegó un centro al área que Yoane Wissa conectó de cabeza para marcar el 1 a 1 y desatar el festejo de los africanos.

En el complemento, República Democrática del Congo mantuvo la intensidad y complicó a un Portugal que tuvo dificultades para generar situaciones claras. Todas las miradas estuvieron puestas en Cristiano Ronaldo, quien a los 41 años disputa su sexto Mundial e intenta convertirse en el primer futbolista en convertir en seis Copas del Mundo. Sin embargo, el capitán portugués desperdició dos oportunidades claras y terminó mostrando su frustración al cierre del partido.

El empate dejó mejores sensaciones para el conjunto africano, que celebró un punto histórico, mientras que Portugal se retiró con preocupación por la falta de respuestas futbolísticas. En la próxima fecha, los europeos se enfrentarán con Uzbekistán, mientras que República Democrática del Congo buscará seguir sumando cuando se mida con Colombia.