DEMOS organiza una charla abierta sobre estafas digitales y protección de datos personales

En el marco del ciclo de charlas “Código Abierto”, el Centro Cultural y de Estudios DEMOS invitó a la comunidad de la región a participar de la charla “Estafas Digitales: claves para proteger tus datos personales y los de tu empresa”, una propuesta destinada a brindar herramientas concretas para prevenir fraudes y fortalecer la seguridad digital.

La actividad se realizará este jueves 18 de junio a las 19 en la sede de DEMOS (9 de Julio 2239, Santa Fe) y contará con las exposiciones de Maxi Macedo y Marcelo Temperini, especialistas que abordarán las principales modalidades de estafas digitales que afectan a personas, organizaciones y empresas, así como estrategias de prevención y buenas prácticas para el resguardo de la información.

En un contexto marcado por el crecimiento de las transacciones digitales, el uso intensivo de plataformas online y el aumento de los ciberdelitos, la charla buscará acercar conocimientos accesibles para reconocer riesgos, proteger datos sensibles y actuar de manera segura en entornos digitales.

La propuesta forma parte del ciclo “Código Abierto”, un espacio de reflexión y formación impulsado por DEMOS para promover el debate y la difusión de conocimientos vinculados a la tecnología, la innovación y los desafíos de la sociedad digital.