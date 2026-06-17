La Comisión de Transporte volvió a funcionar, pero siguen pendientes los principales debates del sector

Por Santotomealdía

La Comisión Municipal de Transporte retomó su funcionamiento luego de varios años sin actividad. Sin embargo, a varios meses de su reactivación, los principales problemas vinculados al transporte de nuestra ciudad continúan sin resolverse y aún no existen definiciones concretas sobre algunos de los temas más relevantes del sector.

La situación fue reconocida por la concejal Rosana Zamora, integrante del organismo, quien tras la reunión realizada esta semana admitió que “no hemos avanzado mucho” y cuestionó que gran parte de los encuentros se hayan limitado a escuchar a distintos actores sin traducirse todavía en medidas concretas.

La reunión realizada esta semana contó con la participación de concejales de distintos bloques, representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y los propietarios de las dos empresas de remises que actualmente funcionan en nuestra ciudad.

Según explicó Zamora en una entrevista con Nova al Día, uno de los temas centrales que se viene abordando es la situación del sistema de remises, que atraviesa dificultades para competir con las aplicaciones de viajes que, aunque continúan prohibidas por la normativa local, funcionan cotidianamente en la práctica.

“Nos pasamos escuchando y lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar”, sostuvo la concejal. Sobre el tema remises, recordó que junto al concejal Rodrigo Alvizo presentaron hace más de un año un proyecto para modificar la ordenanza vigente y actualizar distintos aspectos vinculados al funcionamiento de las agencias y de los vehículos afectados al servicio.

Entre las modificaciones propuestas figuran cambios administrativos, la eliminación de algunos requisitos que consideran desactualizados y una revisión de distintos costos que actualmente afrontan las empresas y los remiseros.

Uno de los puntos que apareció durante el encuentro fue la convivencia cada vez más evidente entre el sistema tradicional y las plataformas digitales. De hecho, la propia Zamora reconoció que muchos trabajadores del sector utilizan ambas modalidades. “Los propios dueños de las remiserías lo blanquearon. Hay muchos remises que trabajan como Uber o como otras aplicaciones”, afirmó.

Más allá de la discusión sobre los remises, la edil consideró que la Comisión de Transporte debería ampliar la agenda y comenzar a debatir otros problemas estructurales que afectan a los usuarios. “No puede ser que estemos detenidos solamente en este tema”, planteó, al señalar que siguen sin abordarse cuestiones vinculadas al transporte público, la conectividad interna de la ciudad y las dificultades que enfrentan muchos vecinos para trasladarse entre distintos barrios o acceder a servicios ubicados fuera de nuestra ciudad.

Durante la entrevista también cuestionó aspectos vinculados al servicio interurbano que actualmente conecta a nuestra ciudad con Santa Fe y otras localidades de la región. Según sostuvo, el sistema no fue pensado para resolver las necesidades de movilidad interna de los santotomesinos y presenta limitaciones tanto en recorridos como en frecuencias.

En ese sentido, advirtió que muchas personas terminan recurriendo a remises o aplicaciones de viajes porque no encuentran alternativas adecuadas para desplazarse dentro de la ciudad o porque los costos y tiempos del transporte público no resultan convenientes.

Otro de los cuestionamientos planteados por Zamora estuvo relacionado con el ritmo de trabajo de la comisión, que se reúne una vez por mes. Según indicó, todavía no se comenzó a analizar en profundidad parte de la normativa que ya fue presentada para su tratamiento. “Si seguimos pasando reunión tras reunión, vamos a llegar a diciembre y no vamos a resolver nada”, advirtió.

Mientras tanto, continúan pendientes los principales debates vinculados al transporte local: el futuro de las aplicaciones de viajes, la sostenibilidad del sistema de remises y la búsqueda de soluciones para mejorar la conectividad y la movilidad de los vecinos de nuestra ciudad.