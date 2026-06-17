Al menos nueve muertos por una nueva ola de bombardeos rusos sobre Ucrania

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas este martes en distintos ataques atribuidos a Rusia sobre territorio ucraniano, mientras los países del G7 anunciaron nuevas sanciones económicas y un refuerzo en la asistencia militar a Kiev.

Uno de los episodios más graves se registró en Nikopol, en la región de Dnipro, donde drones rusos atacaron una carretera y provocaron la muerte de dos personas. Según informó el jefe de la administración regional, Oleksander Ganja, entre las víctimas se encontraban una mujer de 87 años y su hijo de 51.

En Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, los bombardeos dejaron tres muertos y al menos seis heridos. El alcalde Vadim Liakh precisó que las víctimas fueron dos mujeres y un hombre, y agregó que más de 70 viviendas sufrieron daños o quedaron destruidas.

La región sureña de Kherson también fue escenario de nuevos ataques con drones. Allí murieron dos personas y otras doce resultaron heridas en diferentes localidades, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía regional.

En tanto, un ataque aéreo sobre Zaporizhzhia dejó una víctima fatal y siete heridos. El bombardeo provocó un incendio en un edificio residencial de tres pisos que se extendió sobre unos 800 metros cuadrados. Las tareas de los equipos de emergencia se vieron dificultadas por el riesgo de nuevos ataques y recién pudieron controlar las llamas durante la mañana.

Además de los edificios afectados, también se reportaron daños en vehículos e infraestructura civil. Equipos de asistencia psicológica brindaron apoyo a 38 personas, entre ellas dos menores.

En paralelo, la situación en el frente volvió a ocupar un lugar central en la cumbre del G7, celebrada en la ciudad francesa de Évian y con la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Los líderes de las principales potencias occidentales ratificaron su respaldo a Ucrania y acordaron endurecer las sanciones contra el sector energético ruso, además de reforzar el suministro de sistemas de defensa aérea y otras capacidades militares.

En una declaración conjunta, los países del grupo expresaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial ucraniana y señalaron que consideran necesario avanzar con nuevas medidas económicas contra Moscú.

Asimismo, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones adicionales dirigidas a la denominada “flota fantasma”, utilizada por Rusia para exportar petróleo y gas sorteando las restricciones impuestas por Occidente.

Durante la cumbre, Zelensky mantuvo encuentros bilaterales con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en busca de fortalecer el respaldo político y militar de sus aliados.

La guerra entre Rusia y Ucrania supera ya los cuatro años de duración y, pese a las sucesivas rondas de sanciones, Moscú logró mantener buena parte de sus exportaciones energéticas gracias a mercados como China e India, que no se sumaron a las medidas impulsadas por las potencias occidentales.