Sauce Viejo: una mujer denuncia que la detuvieron por un pedido de captura inexistente y difundieron una foto tomada durante el procedimiento policial

Por Santotomealdía



Una trabajadora de salud de Sauce Viejo denunció públicamente haber sido demorada por error durante un procedimiento policial que incluyó traslados, esposas y la toma de una fotografía dentro de la comisaría. Según relató Sandra Rey, todo ocurrió luego de que efectivos le informaran que registraba un supuesto pedido de captura, situación que fue descartada horas más tarde en Jefatura.

Además del procedimiento, Rey cuestionó la difusión de una imagen que le tomaron al ingresar a la dependencia policial y que posteriormente comenzó a circular públicamente. El caso se conoció a partir de un video difundido por el medio Sauce Viejo Hoy, donde la mujer dio detalles de lo sucedido y explicó que ya realizó una denuncia junto a su abogada.

Según contó, el episodio comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo la detuvo mientras circulaba en su vehículo debido a la falta de la patente delantera. Rey explicó que la chapa se encontraba dentro del baúl porque recientemente había cambiado el paragolpe del automóvil.

De acuerdo a su relato, luego de solicitarle la documentación, los agentes le informaron que tenía un pedido de captura. A partir de allí, indicó que fue trasladada primero al médico policial de Santa Fe para la constatación de lesiones y posteriormente a la Comisaría 19 de Sauce Viejo.

“Yo les decía que no podía ser que yo tenga pedido de captura”, expresó la mujer en el testimonio difundido públicamente. Según sostuvo, una vez dentro de la dependencia fue esposada y ubicada en el patio mientras continuaban las actuaciones.

Rey también aseguró que, al llegar a la comisaría, personal policial le tomó una fotografía. “Yo le dije por qué me tomaban esa foto y me dijeron que era por algo interno de ellos”, afirmó. Más tarde, fue trasladada a Jefatura para el cotejo de huellas. Allí, indicó, le informaron a los efectivos que no existía ningún pedido de captura ni requerimiento judicial en su contra.

Horas después, la mujer señaló que comenzó a recibir llamados de conocidos luego de que la fotografía tomada durante el procedimiento comenzara a circular públicamente. “La gente me conoce”, manifestó en el video difundido por Sauce Viejo Hoy.

Finalmente, la mujer indicó que decidió avanzar judicialmente junto a su abogada y que las actuaciones ya fueron elevadas al Ministerio de Seguridad, organismo que deberá intervenir en el caso.