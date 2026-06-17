Del “Messi eterno” al “GOAT”: así reflejó la prensa mundial la exhibición del capitán argentino

La actuación de Lionel Messi en la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia no solo dejó a la Selección con el pie derecho en el Mundial 2026, sino que también generó una ola de elogios en los principales medios del planeta. El rosarino marcó los tres goles del encuentro y alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando el récord del alemán Miroslav Klose.

En Alemania, la repercusión fue inmediata. El diario Sport Bild abrió su cobertura con un contundente “¡Triplete! Show increíble de Messi”, destacando la exhibición del capitán argentino en Kansas City.

La prensa francesa también se rindió ante el rosarino. El prestigioso L’Équipe eligió una frase categórica: “El mejor goleador de la historia es Messi”, al tiempo que recordó que el argentino disputa su sexto Mundial y ya alcanzó los 200 partidos con la camiseta albiceleste.

En España, los elogios fueron unánimes. Marca destacó el triplete con un expresivo “¡Hat-trick de Messi!”, mientras que Mundo Deportivo puso el foco en la dimensión histórica de la noche al remarcar que el rosarino sigue agrandando su legado. En la misma línea, AS definió la actuación con una frase simple pero contundente: “Histórico Messi”.

La prensa italiana tampoco se quedó atrás. La Gazzetta dello Sport, uno de los medios deportivos más tradicionales de Europa, resaltó el “Messi eterno” y subrayó tanto el triplete como el clima de fiesta que se vivió en las tribunas del Arrowhead Stadium.

En México, el diario Récord recurrió a un término muy popular en las redes sociales y tituló “Messi en modo GOAT”, en alusión a la expresión inglesa “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos).

Por su parte, en Inglaterra, el Daily Mail calificó como “espectacular” la producción del capitán argentino y remarcó que fue determinante para que los vigentes campeones del mundo comenzaran su participación con una victoria contundente.

El triplete frente a Argelia fue además el primero de Messi en un debut mundialista y le permitió seguir ampliando otros registros históricos. Con 27 partidos disputados, el rosarino también se mantiene como el futbolista con más presencias en la historia de los Mundiales, por delante de Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Paolo Maldini y Cristiano Ronaldo.

Tras el encuentro, Messi se mostró satisfecho por el estreno victorioso y destacó el acompañamiento de los hinchas argentinos. “Nunca es fácil el primer partido de un Mundial. Agradecido a la gente porque demostraron una vez más que Argentina es una locura”, señaló.

Mientras la Selección ya piensa en el choque del próximo lunes ante Austria, el nombre de Messi volvió a ocupar las portadas del mundo y a sumar un nuevo capítulo a una carrera que parece no tener techo.