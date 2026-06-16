Paraguay: en un robo de película, 20 personas armadas con explosivos asaltaron tres bancos y una casa de cambio

Un grupo de más de 20 hombres armados y encapuchados protagonizó este martes un espectacular asalto contra tres bancos y una casa de cambio en la ciudad paraguaya de Santa Rita, ubicada en el departamento de Alto Paraná, cerca de la frontera con Brasil.

El ataque ocurrió durante la madrugada y fue ejecutado de manera simultánea sobre distintas entidades financieras ubicadas en el centro de la ciudad. Según las primeras investigaciones, los delincuentes utilizaron armas largas, explosivos y varios vehículos para concretar el golpe, que se extendió durante aproximadamente entre diez y quince minutos.

De acuerdo con lo informado por el director de la Policía Nacional de Alto Paraná, José Vega, los asaltantes detonaron explosivos que destruyeron parte de la estructura y las bóvedas de las sucursales de los bancos Familiar y GNB, de donde se presume que lograron llevarse dinero en efectivo. Hasta el momento no se informó oficialmente el monto sustraído.

Además, el grupo ingresó a una sede de Ueno Bank, donde redujo a un guardia de seguridad y a un trabajador. También irrumpió en la casa de cambios Santa Rita, donde posteriormente fueron hallados explosivos que no llegaron a detonar.

Durante el operativo, los delincuentes también se enfrentaron a efectivos policiales. Según un informe oficial, cuatro agentes que realizaban tareas de patrullaje fueron sorprendidos y rodeados por integrantes de la banda. Uno de los policías fue tomado como rehén durante algunos minutos, mientras que los otros tres intercambiaron disparos con los atacantes. Ninguno de los uniformados resultó herido.

Tras concretar los robos, los asaltantes escaparon y, durante la huida, incendiaron dos vehículos en distintos puntos de la ciudad, una maniobra que habría tenido como objetivo dificultar la persecución policial.

Las autoridades paraguayas investigan ahora la posible participación del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que el modo de operar utilizado en el ataque presenta similitudes con otros golpes atribuidos a esa organización.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, calificó el hecho como un operativo de gran magnitud. “Estamos hablando de una organización grande, importante, con mucha logística”, afirmó.

Hasta el momento fueron identificados dos sospechosos, ambos paraguayos y con órdenes de captura pendientes. Los investigadores intentan determinar si actuaron junto a integrantes de organizaciones criminales brasileñas y cuál fue el destino del dinero robado.

El asalto es considerado uno de los hechos de inseguridad más relevantes registrados en los últimos años en esa región fronteriza y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad paraguayas.