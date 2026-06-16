SIPRUS reclama la reapertura de paritarias y advierte que la crisis salarial afecta la atención de los pacientes

Por Santotomealdía



Los profesionales de la salud nucleados en SIPRUS reclamaron al Gobierno provincial la reapertura urgente de la paritaria sectorial de salud y advirtieron que el deterioro de las condiciones laborales y salariales ya está impactando en la atención que recibe la población en hospitales y centros de salud de Santa Fe.

El planteo no se limita a declaraciones públicas. El pasado 8 de junio, el sindicato presentó una nota formal ante el Ministerio de Salud solicitando la convocatoria a la paritaria prevista por la Ley 13.042, argumentando que existe un atraso salarial y que el incremento de los descuentos por aportes jubilatorios provocó que, en algunos casos, los profesionales percibieran salarios de bolsillo inferiores a los de meses anteriores.

Desde la organización señalaron que también buscan retomar la discusión sobre otros reclamos pendientes, entre ellos la finalización de pases a planta permanente, el pago de adicionales adeudados y el cambio de escalafón para distintos sectores profesionales.

El representante de SIPRUS, Jerónimo Ainsuain, sostuvo que la situación salarial se enmarca en un contexto más amplio de dificultades que atraviesa el sistema sanitario público. “Venimos planteando que el sistema de salud está en crisis y que el Gobierno nacional está recortando medicamentos, vacunas, insumos y transferencias a las provincias, entre otras cosas vinculadas al subsector público”, afirmó.

Según explicó, los hospitales y centros de salud provinciales afrontan una creciente demanda mientras continúan registrándose problemas para sostener planteles profesionales. “En Santa Fe los hospitales y centros de salud sostienen su atención con profesionales en malas condiciones y con salarios magros”, expresó.

Ainsuain también cuestionó las diferencias salariales existentes entre trabajadores de planta y profesionales contratados bajo la modalidad de monotributo. “Hay una discriminación salarial a profesionales monotributistas que cobran hasta 500 mil pesos menos que un profesional de planta por las mismas horas de trabajo y funciones”, sostuvo.

De acuerdo con el dirigente sindical, esta situación ya tiene consecuencias concretas sobre el funcionamiento del sistema. “Esto viene trayendo como resultado migración y renuncia de profesionales, por lo que le cuesta más a la gente conseguir turnos, estudios y tratamientos”, advirtió.

Desde SIPRUS remarcaron además que la demanda sobre el sistema público continúa creciendo. Según señalaron, cada vez son más las personas que recurren a hospitales y centros de salud debido a la pérdida de cobertura médica o a las dificultades para afrontar los costos de obras sociales y prepagas.

“Atendemos cada vez más pacientes que perdieron la obra social o prepaga, o que teniendo cobertura no pueden costear los coseguros y vienen al hospital o al centro de salud”, indicó Ainsuain.

Finalmente, el referente sindical insistió en la necesidad de abrir una instancia de negociación para discutir tanto la situación salarial como las condiciones laborales del sector. “Queremos que la gente no se quede sin atención y que se le brinde lo que necesita para garantizar el acceso a este derecho fundamental. Pero para eso necesitamos que el Gobierno provincial jerarquice nuestro trabajo, la formación y la responsabilidad. Para discutir esto necesitamos una convocatoria urgente a paritarias”, concluyó.