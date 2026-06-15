Quién es Argelia, el rival que pondrá a prueba a la Selección en su estreno mundialista

Con una generación renovada, varias figuras que compiten en las principales ligas europeas y la ilusión de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo, Argelia llega al debut ante Argentina con el objetivo de dar el golpe en el Grupo D y empezar el torneo con un resultado histórico.

El seleccionado africano vuelve a disputar un Mundial tras haber estado ausente en las últimas dos ediciones y afronta su estreno frente al vigente campeón con expectativas renovadas. Conocidos como los "Zorros del Desierto", los argelinos intentarán apoyarse en un equipo que combina experiencia internacional, jugadores de jerarquía y una identidad de juego consolidada.

La selección dirigida por el bosnio Vladimir Petkovic, con pasado en la selección de Suiza y en Lazio de Italia, se caracteriza por su orden táctico, la presión en todas las líneas y una estructura defensiva sólida. Bajo su conducción, Argelia logró recuperar competitividad y llegar a la cita mundialista con buenos resultados recientes.

Entre sus principales figuras aparece el experimentado Riyad Mahrez, referente del equipo y uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol argelino. El ex Manchester City y Leicester City continúa su carrera en el fútbol saudí y será una de las principales cartas ofensivas del conjunto africano.

El plantel también cuenta con varios jugadores que se desempeñan en las principales ligas europeas. Su arquero es Luca Zidane, hijo de la estrella francesa Zinedine Zidane, quien debe entrenar con una máscara por protección por una fractura que sufrió pero llegaría sin inconvenientes al debut. En defensa sobresalen Rayan Aït-Nouri, recientemente incorporado al Manchester City, y Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund alemán.

En el mediocampo aparecen nombres como Ismaël Bennacer, del Milan, Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, y Farès Chaïbi, del Eintracht Frankfurt. En ataque, los principales focos de atención pasan por Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo, y Saïd Benrahma, actualmente en el fútbol francés. Ambos aportan velocidad y desequilibrio en los últimos metros.

Argelia llega al debut con confianza luego de sus presentaciones previas al Mundial. Antes del inicio del torneo consiguió una victoria por 1-0 sobre Países Bajos en Rotterdam y luego goleó 4-0 a Bolivia en territorio estadounidense, resultados que fortalecieron las expectativas de cara a la competencia.

La historia mundialista del seleccionado africano también ofrece antecedentes destacados. Su actuación más recordada se produjo en España 1982, cuando sorprendió al derrotar por 2-1 a Alemania Federal en la fase de grupos. Aquel torneo quedó marcado por el denominado "Pacto de Gijón", el controvertido resultado entre Alemania y Austria que terminó dejando afuera a los argelinos y llevó a la FIFA a implementar la disputa simultánea de los partidos decisivos de cada grupo.

Otro de sus momentos destacados llegó en Brasil 2014, cuando llevó a Alemania hasta el tiempo suplementario en los octavos de final. Aquella selección alemana terminaría consagrándose campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final.

Con esos antecedentes, un plantel competitivo y el impulso de haber regresado a la máxima cita internacional, Argelia intentará convertirse en uno de los equipos capaces de dar la sorpresa en el Mundial 2026. Su primer desafío será nada menos que frente a la Selección argentina, en un duelo que abrirá el camino de ambos en el torneo.