Preocupación en el sector turístico patagónico por el estado de las rutas nacionales

Representantes del sector hotelero y gastronómico de toda la Patagonia manifestaron su preocupación por el estado de las rutas nacionales y las dificultades de conectividad que afectan a la región, durante una reunión virtual realizada junto a autoridades del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina.

El encuentro se desarrolló el miércoles y reunió a integrantes de las 14 entidades patagónicas nucleadas en FEHGRA, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada y avanzar en una agenda común para el desarrollo turístico regional.

Durante la reunión se abordaron distintos temas considerados estratégicos para la actividad turística, entre ellos la situación de los pasos fronterizos, la conectividad aérea, terrestre y ferroviaria, además del fortalecimiento de la Marca Patagonia Argentina como herramienta de promoción nacional e internacional.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el estado de las rutas nacionales, problemática que, según señalaron los participantes, impacta no solo en el turismo sino también en la producción y en la integración regional.

Además, se debatió sobre la situación actual del transporte aéreo, la disponibilidad de aeronaves y la realidad de las compañías que operan en el país, en un contexto donde la conectividad entre los destinos patagónicos aparece como uno de los principales desafíos.

También se analizaron posibles alternativas para mejorar la vinculación dentro de la región y desarrollar esquemas adaptados a las características geográficas y económicas del sur argentino.

Del encuentro participaron el presidente del Ente Patagonia y secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste; el presidente de Neuquentur, Gustavo Fernández Capiet; el director ejecutivo de ATUR Río Negro, Diego Piquín; el secretario de Turismo de Santa Cruz, Diego Gamboa; el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali; y la directora ejecutiva del Ente Patagonia, Miriam Capasso, entre otras autoridades.

Al finalizar la reunión, los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“La Patagonia tiene enormes oportunidades de crecimiento. Para aprovecharlas plenamente es indispensable trabajar de manera coordinada, con objetivos comunes y una visión regional”, señalaron.

Además, respaldaron la continuidad de la Marca Patagonia Argentina y destacaron la importancia de iniciativas conjuntas de promoción turística para posicionar a la región como “un destino integrado, diverso y competitivo”.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una agenda común de trabajo y generar nuevas instancias de intercambio entre los distintos actores del sector turístico patagónico.