Gran carrera de Colapinto: fue octavo en Barcelona en una jornada histórica para Hamilton y Ferrari

Franco Colapinto cerró este domingo una destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, donde terminó en el octavo puesto y volvió a sumar puntos para Alpine.

El piloto argentino protagonizó una carrera sólida en un fin de semana que había comenzado con muchas dudas para la escudería francesa, que finalmente logró meter a sus dos autos en zona de puntos gracias también al séptimo lugar de Pierre Gasly.

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, que consiguió su primer triunfo con Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1.

Colapinto tuvo una excelente largada y rápidamente ganó posiciones para ubicarse undécimo.

Sin embargo, la fuerte degradación de neumáticos en el circuito catalán obligó a Alpine a modificar rápidamente la estrategia.

El argentino debió ingresar temprano a boxes y luego recibió la orden de dejar pasar a Gasly, una decisión que generó molestia en el propio piloto.

Con el correr de las vueltas, Colapinto recuperó ritmo y volvió a meterse en la pelea por los puntos.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó en la vuelta 35, cuando una rápida detención en boxes le permitió superar mediante un “undercut” al neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls.

Más adelante, un Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso terminó favoreciendo tanto a Ferrari como a Alpine.

Los abandonos posteriores de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc permitieron que Gasly y Colapinto avanzaran dos posiciones y consolidaran una gran cosecha para el equipo francés en el Campeonato de Constructores.

Sobre el final, tanto Hamilton como Colapinto quedaron bajo investigación por una presunta infracción durante banderas amarillas, aunque eso no modificó el resultado final de la competencia.

Hamilton aprovechó una estrategia diferente y el momento justo del VSC para quedarse con una victoria histórica para Ferrari.

Detrás del británico terminaron George Russell y Lando Norris, quienes completaron el podio.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se disputará del 26 al 28 de junio.