Brasil no pudo con Marruecos y comenzó el Mundial con un empate en Nueva Jersey

Brasil y Marruecos igualaron 1 a 1 este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio con una presión alta y una propuesta agresiva que complicó durante varios pasajes al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Durante los primeros minutos, Marruecos manejó mejor la pelota y generó varias aproximaciones por el sector derecho con Achraf Hakimi e Ismael Saibari.

Brasil recién logró inquietar a los 13 minutos con una jugada individual de Vinicius Jr, que desbordó por izquierda y envió un centro que no pudo conectar Igor Thiago.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo.

Aprovechando las dudas defensivas de la Canarinha, Saibari encabezó un contraataque y definió por encima de Alisson Becker para poner el 1 a 0 para Marruecos.

El equipo brasileño reaccionó más por individualidades que por funcionamiento colectivo y encontró el empate gracias a otra aparición de Vinicius.

El delantero del Real Madrid encaró desde la izquierda, se acomodó y sacó un potente remate cruzado que se metió junto al palo para establecer el 1 a 1 a los 32 minutos.

Antes del cierre de la primera mitad, Brasil sufrió además dos amonestaciones para Casemiro y Roger Ibáñez.

En el complemento, el partido bajó en intensidad y ambos equipos jugaron con mayor precaución.

Brasil intentó asumir el protagonismo, aunque volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras frente a un rival ordenado y físicamente intenso.

Marruecos, por su parte, redujo el ritmo ofensivo que había mostrado durante la primera etapa, pero igualmente logró sostener el empate sin pasar demasiados sobresaltos.

Con este resultado, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo C y dejaron abierta la pelea por la clasificación a la próxima ronda.