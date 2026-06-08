Con Messi, Argentina juega ante Islandia el último amistoso antes del Mundial

La Selección Argentina disputará este martes su último amistoso previo al inicio del Mundial 2026 cuando enfrente a Islandia en Alabama, Estados Unidos. En la antesala del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que Lionel Messi tendrá minutos frente al conjunto europeo, aunque aclaró que todavía no está definido cuánto tiempo permanecerá en cancha.

“Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”, explicó el DT argentino durante la conferencia previa al partido.

La Albiceleste llega a este compromiso luego de vencer 2 a 0 a Honduras en el primer amistoso de preparación, encuentro en el que Messi permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos. Ahora, el cuerpo técnico busca que el capitán llegue con ritmo futbolístico al debut mundialista frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio.

Además, Scaloni llevó tranquilidad respecto a varios jugadores que arrastraban molestias físicas. El entrenador confirmó que Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el amistoso ante Islandia.

Al mismo tiempo, señaló que Leandro Paredes continuará con su recuperación y podría reincorporarse en los próximos días.

Por otra parte, el DT volvió a referirse a la baja de Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular y fue desafectado de la lista. Aunque evitó confirmar un reemplazante, dejó abierta la posibilidad de sumar un futbolista en otro sector del campo.

“En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo”, sostuvo Scaloni.

El encuentro ante Islandia se disputará este martes desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama y será la última presentación de la Selección antes del comienzo de la Copa del Mundo.