La actividad minera creció 9,5% en abril impulsada por el litio y los hidrocarburos

La actividad minera mantuvo su tendencia de crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) registró en abril una suba del 9,5% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado de enero a abril mostró un incremento del 7,4% en comparación con igual período de 2025.

En la medición desestacionalizada, la actividad avanzó 0,7% frente a marzo, mientras que la serie tendencia-ciclo reflejó una mejora del 0,4%, consolidando el desempeño positivo del sector.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la producción de minerales no metalíferos, especialmente el litio, y por el aumento de la extracción de hidrocarburos. En contraste, los servicios de apoyo vinculados a la actividad petrolera registraron una caída durante el período analizado.

El bloque de minerales no metalíferos y rocas de aplicación fue el que mostró la expansión más significativa, con un incremento interanual del 45,5% en abril y una suba acumulada del 32,2% en los primeros cuatro meses del año.

Dentro de este segmento se destacó la producción de carbonato de litio, que alcanzó las 11.466 toneladas y registró un crecimiento del 60,4% respecto de abril de 2025. También sobresalió la extracción de sal, que experimentó un aumento interanual del 150,3%.

Por su parte, la producción de petróleo crudo creció 19,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. El desempeño estuvo explicado por el fuerte avance de la extracción no convencional, que alcanzó los 2.915 miles de metros cúbicos y mostró una expansión del 39,2%.

En sentido contrario, la producción de petróleo convencional continuó en retroceso y cayó 10%, con un volumen de 1.299 miles de metros cúbicos.

En el caso del gas natural, la producción total registró una mejora interanual del 2,8%, aunque el acumulado anual mostró prácticamente estabilidad, con una variación positiva de apenas 0,1%.

Al igual que ocurrió con el petróleo, el crecimiento estuvo sostenido por el segmento no convencional, que aumentó 12,2% y alcanzó los 2.836 millones de metros cúbicos. En cambio, la producción convencional retrocedió 12,1% y se ubicó en 1.382 millones de metros cúbicos.

La minería metalífera también mostró números positivos. La extracción de minerales metalíferos creció 12,5% en abril, impulsada principalmente por la producción de plata, oro y sus concentrados, que registró una suba del 15,8%.

Entre los pocos indicadores negativos del informe se ubicaron los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas, que registraron una caída interanual del 19,8%, en un contexto marcado por cambios en los esquemas de contratación y una mayor eficiencia operativa en los yacimientos.

De esta manera, la minería volvió a posicionarse entre los sectores con mejor desempeño de la economía argentina durante el inicio de 2026, sostenida por el crecimiento del litio y la expansión de la producción energética no convencional.