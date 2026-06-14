Con sufrimiento y una polémica final, Escocia derrotó a Haití en su debut mundialista

Escocia comenzó con una victoria su participación en el Mundial 2026 al derrotar 1 a 0 a Haití este sábado en Foxborough, Boston, por la primera fecha del Grupo C.

El conjunto europeo sufrió más de lo esperado frente a un seleccionado haitiano que manejó largos pasajes del encuentro, generó varias situaciones de peligro y terminó protestando una polémica decisión arbitral sobre el cierre.

Durante buena parte del primer tiempo, Haití dominó la posesión y logró aproximarse con frecuencia al arco escocés, aunque mostró falta de precisión en la definición.

Escocia, en cambio, llegó menos veces pero fue mucho más efectiva.

La primera advertencia fue un remate de Scott McTominay que pegó en el palo y, poco después, llegó el único gol de la noche.

John McGinn sacó un disparo que se desvió en el camino y descolocó al arquero haitiano para establecer el 1 a 0.

En el complemento, el desarrollo prácticamente no cambió.

Haití continuó atacando y buscando el empate, mientras Escocia se defendió como pudo y tuvo dificultades para manejar la pelota.

La gran polémica del partido llegó en los minutos finales.

Tras un remate de Bellegarde, el defensor escocés Grant Hanley bloqueó la pelota con la mano dentro del área, aunque ni el árbitro ni el VAR consideraron que hubiera penal para el equipo de la CONCACAF.

La decisión generó fuertes protestas de los futbolistas haitianos y terminó marcando el cierre de un encuentro en el que Escocia logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.