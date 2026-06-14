Australia sorprendió a Turquía y arrancó el Mundial 2026 con un sólido triunfo

Australia debutó este sábado con una importante victoria en el Mundial 2026 al derrotar 2 a 0 a Turquía en Vancouver, por la primera fecha del Grupo D.

El conjunto oceánico golpeó en los momentos justos y supo sostener la ventaja frente a un rival que tuvo más tiempo la pelota, pero careció de profundidad y efectividad en los metros finales.

Durante gran parte del primer tiempo, Turquía manejó la iniciativa y trató de instalarse en campo rival, aunque sin generar demasiadas situaciones claras de peligro.

Sin embargo, en la primera respuesta a fondo de Australia llegó la apertura del marcador.

El joven delantero Nestory Irakunda aprovechó un contraataque, superó en velocidad a Merih Demiral y definió con categoría para marcar el 1 a 0.

El gol cambió el desarrollo del partido y obligó a los europeos a adelantar todavía más sus líneas.

En el cierre de la primera mitad y también durante el arranque del complemento, Turquía estuvo cerca del empate a partir de los intentos de sus principales figuras.

Tanto Arda Güler como Hakan Calhanoglu probaron desde diferentes posiciones, aunque sin lograr vulnerar a la defensa australiana.

Mientras los Socceroos resistían y apostaban al contragolpe, apareció el segundo golpe.

Connor Metcalfe sacó un potente remate desde afuera del área y sentenció el 2 a 0 definitivo, resultado que dejó a Australia en una posición muy favorable dentro del grupo.

Con este resultado, el Grupo D quedó abierto y con gran expectativa de cara a la segunda fecha.

En la próxima jornada, Paraguay y Turquía protagonizarán un duelo clave para mantenerse con chances de clasificación, mientras que Australia y Estados Unidos se enfrentarán por la cima de la zona.