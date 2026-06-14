Los Knicks vencieron a los Spurs y volvieron a ser campeones de la NBA después de 53 años

Los New York Knicks se consagraron este sábado campeones de la NBA tras vencer 94-90 a los San Antonio Spurs como visitantes y conquistar así su primer anillo desde 1973.

El conjunto neoyorquino cerró las Finales con un global de 4-1 y volvió a lo más alto del básquet estadounidense después de más de cinco décadas.

La gran figura de la noche fue Jalen Brunson, quien protagonizó una actuación histórica al convertir 45 puntos, prácticamente la mitad de los anotados por todo su equipo.

El base volvió a cargar al equipo sobre sus hombros y fue determinante en el tramo final del encuentro para asegurar el triunfo y el campeonato.

Del otro lado, el joven fenómeno francés Victor Wembanyama firmó otra destacada actuación con 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, aunque no pudo evitar la derrota de unos Spurs que disputaban las primeras Finales de su nueva era.

San Antonio llegó a esta definición con uno de los planteles más jóvenes de la NBA, pero terminó cediendo ante la experiencia y la intensidad de los Knicks.

El equipo de Nueva York había iniciado los playoffs sin el cartel de favorito, aunque encontró su mejor versión en el momento decisivo de la temporada.

Los Knicks llegaron a las Finales luego de una impresionante racha de 13 victorias consecutivas y tras eliminar al campeón defensor, Oklahoma City Thunder.

El título desató la locura de los hinchas neoyorquinos, que acompañaron masivamente al equipo incluso en San Antonio, a casi 3.000 kilómetros de distancia.

Además del campeonato conseguido en 2026, los Knicks habían sido campeones anteriormente en 1970 y 1973, completando ahora el tercer anillo de su historia.

La consagración quedó marcada además por otra remontada épica del conjunto dirigido desde la cancha por Brunson.

Después de haber levantado una desventaja de 29 puntos en el partido anterior —la mayor remontada en la historia de unas Finales—, los Knicks volvieron a reaccionar en el cierre y tomaron el control del marcador a falta de cuatro minutos.

Desde allí sostuvieron la ventaja hasta el final y desataron el festejo tanto en el estadio como en Nueva York.

Entre los presentes en las tribunas estuvieron además históricos referentes de la franquicia como Patrick Ewing, que celebraron emocionados una consagración largamente esperada por la ciudad.