Colón ganó 3 a 0 como visitante, recuperó confianza y volvió a prenderse arriba

Por Santotomealdía



Colón consiguió este sábado un triunfo clave en condición de visitante al derrotar 3 a 0 a Defensores de Belgrano, resultado que le permitió cortar la racha de empates, recuperar confianza y volver a meterse en los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo de Ezequiel Medrán mostró contundencia, inteligencia para manejar el partido y eficacia en los momentos decisivos para construir una victoria que nunca estuvo realmente en discusión.

El Sabalero abrió el marcador rápidamente, a los 9 minutos del primer tiempo, en una de sus primeras aproximaciones al arco rival. Tras un tiro de esquina ejecutado por Darío Sarmiento desde la izquierda, Federico Rasmussen apareció por el segundo palo, controló la pelota y definió con un potente zurdazo para poner el 1 a 0.

El conjunto santafesino aprovechó muy bien la pelota parada y volvió a golpear a los 22 minutos, otra vez con participación de Sarmiento. El volante ejecutó un tiro libre desde la izquierda, el arquero local salió mal y, luego de un rechazo sobre la línea, Pier Barrios empujó la pelota para ampliar la diferencia.

Con el 2 a 0, Colón manejó el partido con tranquilidad y mostró una versión sólida desde lo defensivo frente a un rival con pocas ideas y escasa profundidad.

El tercer gol llegó apenas comenzado el complemento y terminó de liquidar el encuentro. A los 3 minutos, Ignacio Lago realizó una jugada individual por la izquierda y asistió a Julián Marcioni, que definió de cabeza para marcar el 3 a 0.

A partir de allí, el equipo rojinegro controló el trámite sin mayores sobresaltos. Defensores de Belgrano intentó descontar, pero tuvo pocas situaciones claras y se encontró con una defensa firme y un seguro Tomás Budiño, que respondió bien cada vez que fue exigido.

El análisis dejó varios puntos altos en el equipo de Medrán. Sarmiento fue muy importante, mientras que Lago aportó desequilibrio y participación ofensiva. También se destacaron Rasmussen y Barrios, autores de los dos primeros goles.

Además, Colón mostró una faceta que venía necesitando: supo defenderse con la pelota, manejar los tiempos del partido y sostener la ventaja con autoridad.

El triunfo tiene un valor especial para el Sabalero porque llegó después de una seguidilla de cuatro empates consecutivos y tras haber ganado solo uno de sus últimos ocho encuentros.

Con esta victoria, Colón consiguió además apenas su segundo triunfo como visitante en el campeonato, luego del logrado anteriormente frente a Patronato en Paraná.

Al menos hasta que se complete la fecha, el conjunto rojinegro quedó ubicado en el segundo puesto de la Zona B, recuperando protagonismo en la pelea por los primeros lugares.

El próximo compromiso será nuevamente fuera de casa. Colón visitará a Chaco For Ever el sábado 20 de junio a las 17:30, en el partido correspondiente a la fecha 4, jornada que había sido suspendida por el lock out de AFA y que finalmente terminará cerrando la primera rueda del torneo.

Luego de ese encuentro habrá un fin de semana de receso y la actividad se retomará en julio, cuando el equipo de Medrán visite a Deportivo Madryn en el inicio de la segunda ronda.