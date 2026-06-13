Colapinto largará 13° en Barcelona tras una clasificación complicada para Alpine Opción 2

Franco Colapinto cerró este sábado una clasificación positiva dentro de un complicado fin de semana para Alpine y largará desde el 13° puesto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, que se disputará este domingo desde las 10 de Argentina.

El piloto argentino volvió a mostrarse competitivo frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y terminó por delante del francés en la clasificación pese a las dificultades que arrastró la escudería durante las prácticas libres.

Colapinto registró tiempos muy parejos con Gasly, que comenzará la carrera desde el 14° lugar, aunque el argentino se mantuvo siempre por delante por una diferencia de apenas 0.070 segundos.

El resultado aparece como un dato alentador para el piloto de Pilar en un circuito donde Alpine mostró un rendimiento por debajo de lo esperado durante todo el fin de semana.

La pole position quedó en manos de George Russell con Mercedes, mientras que el podio de la clasificación lo completaron Lewis Hamilton con Ferrari y Kimi Antonelli, también con Mercedes.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue el fuerte accidente de Charles Leclerc durante el inicio de la Q3.

El piloto de Ferrari perdió el control de su auto y chocó contra el muro, provocando una bandera roja y quedando fuera de la sesión decisiva. Como consecuencia, largará desde el décimo puesto y su monoplaza deberá ser reconstruido antes de la carrera.

El Gran Premio de Barcelona se correrá este domingo desde las 10 y podrá verse a través de Disney+ y FOX Sports.